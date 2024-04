Terremoto New York 5 aprile, vibrano i grattacieli: paura durante i lavori all’Onu (VIDEO)

Una scossa di terremoto ha fatto vibrare grattacieli e palazzi a New York per alcuni secondi alle 10:23 (ora locale) di venerdì 5 aprile. Il sisma di 4.8 della scala Richter, è stata registrata anche a Philadelphia e Boston.

Il sisma di magnitudo 4.8 è stata registrata anche a Philadelphia e Boston, scuole evacuate e voli temporaneamente sospesi

Non ci dovrebbero essere danni. Gli studenti di molte scuole sono stati fatti uscire dalle aule per motivi di sicurezza. Il sisma ha avuto il suo epicentro vicino alla città di Lebanon in New Jersey. Le autorità dell’aviazione americane bloccano temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

L’agenzia federale ha affermato che c’è il 3% di possibilità che entro la prossima settimana si verifichino scosse di assestamento superiori a magnitudo 5, che potrebbero essere dannose. C’è una probabilità del 46% che una scossa di assestamento di magnitudo 3 o superiore entro la prossima settimana.

Il sisma ha causato una breve interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunito per discutere sulla situazione in Medio Oriente. I cellulari dei diplomatici presenti al Consiglio di Sicurezza dell’Onu sono risuonati a causa dell’allerta sisma lanciato dal servizio elettronico nell’area di New York.

Il sisma ha causato l’interruzione dei lavori del Consiglio di Sicurezza dell’Onu

L’alert ha segnalato il terremoto di magnitudo 4.8, invitato i residenti a restare al chiuso e a chiamare il 911 in caso di persone ferite. Dopo un attimo di disorientamento, i lavori del Consiglio di sicurezza sono ripresi. Le autorità dell’aviazione americane hanno bloccato temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

Il consolato generale russo a New York ha temporaneamente evacuato i visitatori a causa del terremoto avvertito in città. Lo ha detto alla Tass il console generale russo a New York, Alexander Zakharov.

🚨New-York : le séisme de magnitude 4,7 a interrompu une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.pic.twitter.com/uOOHhsTOyC — Tema l'info👀 (@Tema_Linfo) April 5, 2024

Breaking: Alert 🚨🚨🚨🚨

Live Scenes from a house near Epicenter of the Earthquake recent 4.5 magnitude #NewYork #earthquake pic.twitter.com/FPHuyQMQrH — Med_Freak (@me_waleed93) April 5, 2024