Uomini e Donne, Federico e Carola: la Stories che sa di addio, allarme tra i fan

Sembravano avere gli ‘anticorpi’ necessari per resistere all’ecatombe delle coppie dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Quello tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli sembrava un rapporto destinato a consolidarsi con i due giovani che avevano deciso di andare a convivere subito dopo la fine dell’avventura nel people show.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, relazione all’epilogo? L’ex tronista: ‘Non è una colpa averci creduto’

Qualcosa ha iniziato a vacillare nelle ultime settimane con alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai fan. L’ex tronista ha poi confermato che lui e Carola stavano attraversando un momento difficile. Ora il 25enne ha pubblicato una nuova Stories su Instagram che ha allarmato i Nicotelli che temono che il tentativo di riprendere il viaggio di coppia sia definitivamente naufragato. “Non è una colpa averci creduto” – si legge.

“Non mi sono mai nascosto. Me stesso, con pregi e difetti che avete visto. Questo è” – ha chiosato Nicotera che non ha fatto esplicitamente riferimento alla relazione con Carola Carpanelli ma quel post per molti è un segnale più che eloquente. Nessuna reazione al momento dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.