Feldi campione d’Italia di calcio a 5, lo scudetto si è fermato ad Eboli

È tutto vero: lo scudetto si è fermato ad Eboli. La Feldi ha superato 2 a 1 in trasferta l’Olimpus Roma ed ha vinto il tricolore di Calcio a 5.

La Feldi Eboli supera l’Olimpus Roma e porta il tricolore in Campania

All’andata le volpi allenate da Samperi aveva vinto 3 a 2 al Palasele. Mancava in ultimo sforzo per portare per la prima volta lo 8.

Nella ripresa lo scatto decisivo dopo un primo tempo equilibrato. Guilhermao e Venancio in due minuti hanno spezzato i sogni di gloria dei capitolini che hanno provato a reagire con la rete di Sacon.

Secondo tempo super, la commovente dedica del patron

Ultimi minuti da batticuore e poi festa grande per il popolo ebolitano al seguito della squadra e per i tifosi che hanno sofferto davanti al maxischermo allestito al Palasele. Commosso il patron Di Domenico che ha dedicato il tricolore al papà.

https://fb.watch/ldJLa4fYqk/