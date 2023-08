Salerno, Di Popolo e Willburger propongono encomio ai vigili che hanno recuperato la borsa sugli scogli

Da Benevento a Salerno per trascorrere il sabato sul Lungomare e respirare il profumo del mare osservando il tramonto. Pomeriggio di relax parzialmente rovinato da un contrattempo con la donna che ha perso la borsa sugli scogli con soldi e documenti.

Salerno, la turista beneventana aveva perso la borsa con soldi e documenti sugli scogli

Subito dopo ha chiesto aiuto alla Polizia Municipale che è intervenuta immediatamente recuperando il prezioso oggetto con i ringraziamenti della turista. Un gesto che ha ottenuto diversi apprezzamenti con i consiglieri comunali Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger che hanno avanzato una proposta. “Abbiamo appreso del gesto degli agenti dal quotidiano online Le Cronache che nel pomeriggio di sabato 19 agosto, due agenti della polizia municipale hanno aiutato una turista a recuperare la sua borsa.

Un gesto che, seppur nella sua semplicità, mostra ancora una volta la dedizione e la disponibilità dei nostri agenti verso i singoli cittadini che si rivolgono a loro anche per piccole esigenze, oltre a conferire prestigio al corpo e all’amministrazione comunale”- hanno riferito gli esponenti del Partito Socialista Italiano. “Chiediamo al sindaco di Salerno, di voler conferire un Encomio a questi due agenti, come segno di ringraziamento e di attenzione per la preziosa ed insostituibile attenzione che il corpo della polizia municipale rende alla città”.

Filomeno Di Popolo e Antonia Willburger: ‘Chiediamo al sindaco di Salerno di conferire un encomio ai due agenti’

Parole d’apprezzamento sono arrivate anche dal segretario provinciale Csa, Angelo Rispoli. “Ancora una volta la polizia municipale dimostra con i fatti di non occuparsi solo di multe. A Salerno e nell’intero panorama nazionale la municipale è polizia di prossimità cui gli utenti si rivolgono per le richieste di aiuto più disparate, sapendo di trovare un aiuto, anche quando non pertinente ai compiti”.

Qualche giorno prima gli agenti si erano adoperati per soccorrere una gattina ferita e denutrita, mentre sabato una pattuglia in servizio ha aiutato una giovane a ritrovare la borsa caduta sugli scogli. “Questo comportamento dimostra l’orgoglio e il senso di appartenenza alla città ma soprattutto il senso del dovere”.