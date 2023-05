Chianti classico: vino e prodotti tipici di questo territorio

Quando si vuole conoscere un territorio, fino in fondo alla sua essenza, bisogna necessariamente passare attraverso i sapori tipici della terra. Ricette, cucina povera, tradizioni a tavola, ma anche materie prime e semilavorate ne sono l’essenza e raccontano di una terra molto più di tante parole, storie e leggende. Tra le zone più affascinanti da scoprire, in Italia, soprattutto per i suoi sapori, c’è il Chianti, un fazzoletto di terra a ridosso delle province di Siena e Firenze, dove le dolci colline, puntellate da alti cipressi, vengono baciati dai raggi del sole, durante suggestivi tramonti.

Proprio qui, dove è possibile visitare un vitigno che ha fatto la storia dell’Italia a Tavola, come il Sangiovese, nasce anche il vino Chianti classico DOCG, molto famoso e conosciuto nel mondo.

Colore rosso rubino, sentori di frutti di bosco, note importanti, tannini e corpo segnano le caratteristiche di un vino che esalta ragù, stracotti e ricette tipiche di un territorio che può fare scuola, in quanto a cucina tipica. Materie prime superbe si mescolano alla sapienza di mani esperte e perfettamente addestrate sulla tradizione, a formare piatti unici, irripetibili e apprezzabili solo qui. Quando si ha la possibilità di viaggiare, allora, per scoprire territori come il Chianti, si deve passare per forza da cantine, osterie, trattorie e botteghe per fare incetta di piatti e prodotti tipici, bagnati dal Chianti classico, vero protagonista del territorio.

In molti conoscono solo la parte vitivinicola della zona, trascurando completamente le altre prelibatezze. Quali altri prodotti, dunque, può offrire la terra del Chianti, per consentire a chiunque un’esperienza gustativa che strizza l’occhio al passato, ma senza perdere di vista il futuro?

I prodotti tipici del Chianti

Se si potesse sintetizzare l’essenza dei sapori del Chianti, in due salumi, Cinta senese e Finocchiona sarebbero quelli che meglio interpretano la tradizione e la cultura di questa terra. Entrambi seguono un rigoroso disciplinare di produzione e impiegano solo spezie e ingredienti locali, tipici della macchia mediterranea, per acquisire il loro sapore e profumo tipico.

Costata, Fiorentina, carpaccio, Panzanese sono solo alcuni dei tagli di carne toscana più rinomati della zona e della regione. Questi si sposano perfettamente con un calice di Chianti classico e sono in grado di restituire tutto il loro gusto, anche dopo una semplice cottura alla griglia.

Tra i piatti tipici locali, invece, che si sposano alla perfezione col vino prodotto sul territorio, non si possono escludere i ragù a base di cinghiale, la ribollita, gli stessi pici all’aglione che sfidano ogni palato più delicato e reticente. Quelli appena elencati, senza escludere i formaggi tipici della zona come il pecorino, il raveggiolo e il formaggio di Camporbiano sono solo alcuni esempi della ricca offerta gastronomica locale, che si può assaporare partecipando alle tante degustazioni organizzate dalle aziende locali, nelle trattorie tipiche, ma anche semplicemente a casa, dopo aver fatto una spesa attenta e selezionata, magari anche online, grazie alla possibilità di comprare prodotti tipici di alta qualità anche sul web.