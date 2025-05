Una mamma per tutti: sabato 10 maggio sul Lungomare di Salerno con la Lega del Cane

Una festa della mamma speciale con gli amici a 4 zampe

In occasione della Festa della Mamma, sabato 10 maggio, dalle 10:00 alle 13:30, il lungomare di Salerno, davanti al Bar Nettuno, ospiterà un banchetto speciale organizzato dai volontari della Lega del Cane.

Stand, gadget solidali e amici a quattro zampe per una festa della mamma speciale

Uno stand ricco di gadget solidali creati appositamente per questa giornata sarà a disposizione di chi vorrà fare un regalo speciale alla propria mamma, aiutando al tempo stesso i cagnolini del canile.

Infatti, saranno presenti anche tanti amici a quattro zampe ospiti del rifugio, pronti per una passeggiata o, magari, per trovare una nuova famiglia. L’invito è semplice: perché non regalare una mamma anche a loro?

L’iniziativa nel segno dell’adozione responsabile

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’adozione responsabile e raccogliere fondi per il mantenimento dei cani del canile. I volontari saranno presenti per raccontare le storie degli animali ospitati e dare tutte le informazioni utili per chi desidera adottare.

Un’occasione per vivere una mattinata all’aria aperta, tra sorrisi, affetto e solidarietà. La festa della mamma non è mai stata così dolce: venite a conoscere i protagonisti a quattro zampe in cerca di una nuova vita.