The Couple, le ultime immagini primo dello stop e la reazione di Ilary Blasi

Le ultime immagini di The Couple

“The Couple – Una Vittoria Per Due” si è concluso senza clamore. Il reality di Mediaset Extra è stato sospeso senza nemmeno una puntata finale in prima serata.

Mediaset spegne le luci sul reality mentre i concorrenti conversavano a tavola

In rete è stato diffuso dal profilo @See_Lallero l’ultimo video prima dell’interruzione della diretta H24. Nel filmato si vedono le sorelle Boccoli, Manila Nazzaro con Stefano Oradei e Pierangelo Greco mentre chiacchierano in sala da pranzo. “Giorgia e Jasmine hanno fatto l’idromassaggio, tu perché non l’hai fatto” – ha chiesto Oradei a Greco con quest’ultimo che ha ribattuto che ha preferito restare a letto per rilassarsi un po’.

L’ultima clip invece è stata riservata allo stretching di Benedicta e Brigitta. Nessun trionfo, nessuna cerimonia. I concorrenti sono stati fatti uscire in silenzio e la diretta è stata staccata. Il milione di euro in palio? Destinato in beneficenza all’Istituto Gaslini di Genova, che userà i fondi per un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica.

Questi sarebbero gli ultimi istanti della diretta di #TheCouple prima della soppressione. Il tenore dei discorsi era praticamente da villaggio vacanze, anche solo un minuto di 'ascoltato' equivale ad un effetto da gita.

Ilary Blasi si consola con una gita sul Lago di Como con Bastian

Ilary Blasi, conduttrice del programma, ha evitato commenti pubblici e ha pubblicato una storia su Instagram dal Lago di Como, in compagnia del compagno Bastian Muller. Una chiusura sottotono per un reality che non ha saputo catturare l’attenzione del pubblico come previsto. Manila Nazzaro ha invece condiviso su Stories il post in cui si annuncia la sospensione di The Couple e l’iniziativa benefica.