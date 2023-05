Come fare il caffe americano

Il caffè è una parte fondante della cultura italiana, ci accompagna nel corso della vita: fin da piccoli tutti abbiamo preparato la moka per i nostri cari e crescendo abbiamo provato il caffè in diverse forme. La tradizione ci ha sempre mostrato il caffè espresso ristretto come l’unica bevanda possibile, ma con il corso del tempo e con la diffusione di ricette estere abbiamo avuto modo di scoprire nuove versioni come il caffè all’americana che scopriremo in questo articolo.

La tradizione italiana del caffè

Il caffè è una delle bevande più consumate e amate in Italia, e per prepararlo esistono sostanzialmente due modi specifici: la moka tradizionale o la macchinetta espresso. La tradizione del caffè italiano risale a secoli fa e rappresenta un punto di riferimento culturale per il Paese.

Il caffè all’americana: una nuova tendenza

Negli ultimi anni si è sentito parlare sempre più spesso di un’altra versione di questa bevanda, ossia il caffè all’americana o filtro. Il caffè all’americana viene preparato mediante un procedimento specifico che utilizza la percolazione, una fase di produzione di questa bevanda che è apprezzata non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Il caffè all’americana o filtro

Negli ultimi anni, si sente sempre più spesso parlare di un’altra versione di questa bevanda, ossia il caffè all’americana o filtro. Il caffè all’americana viene preparato mediante un procedimento specifico, che utilizza la percolazione, ossia la fase di produzione di questa bevanda che è apprezzata non solo in Italia ma in tutto il mondo, grazie alla progressiva commercializzazione dei semplici filtri realizzati in carta.

La preparazione del caffè all’americana

Per preparare il caffè all’americana è necessario utilizzare uno strumento apposito, come una macchinetta ad hoc. L’acqua calda gocciola in maniera delicata sulla miscela del prodotto, dove messa su un supporto avvolto da un filtro di carta, offre la possibilità al liquido di percolare, ossia di cadere direttamente nella tazzina che si trova sotto. Ci sono varie versioni di questi apparecchi, questa migliore macchina caffe automatica che ci sentiamo di consigliarti per provare il miglior caffè americano.

Ci sono differenti correnti di pensiero riguardo alla realizzazione del caffè americano. C’è chi sostiene che il caffè americano originale sia una bevanda corta che viene allungata successivamente con l’aggiunta di acqua calda, e c’è chi afferma che la ricetta ufficiale preveda un prodotto più lungo che si ottiene in modo diretto dalla fase di erogazione della bevanda.

Il caffè americano può essere tranquillamente realizzato anche usando la classica moka, scegliendo una miscela delicata a prevalenza Arabica. Una volta che avrete ottenuto varie tazze classiche di caffè utilizzando la moka, è necessario versare il tutto in un’ampolla dalle dimensioni più ampie e aggiungere tanta acqua calda. In questo modo si ha la possibilità di ottenere una bevanda più raffinata e leggera, meno intensa ma allo stesso tempo gustosa.

La controversia sulla ricetta del caffè americano

Per quanto riguarda la realizzazione del caffè americano, vi sono differenti correnti di pensiero: c’è chi sostiene che il caffè americano originale sia una bevanda corta che viene allungata successivamente con l’aggiunta di acqua calda, e c’è chi afferma che la ricetta ufficiale preveda un prodotto più lungo che si ottiene in modo diretto dalla fase di erogazione della bevanda.

La preparazione del caffè americano con la moka

Il caffè americano può essere tranquillamente realizzato usando la classica moka, scegliendo una miscela delicata a prevalenza Arabica. Una volta che avrete ottenuto varie tazze classiche di caffè utilizzando la moka, è necessario versare il tutto in un’ampolla dalle dimensioni più ampie e aggiungere tanta acqua calda.

Come viene servito il caffè americano

Generalmente in Italia, quando viene richiesto il caffè americano nei bar, viene servito in tazza grande accompagnato da un bricco di acqua calda. In altre parti del mondo e in particolare in America, per il caffè americano si utilizza una macchinetta specifica.

Conclusioni

In conclusione, la tradizione italiana del caffè è un punto di riferimento culturale per il Paese e rappresenta una delle bevande più consumate e amate in Italia. Negli ultimi anni, tuttavia, a fianco del classico caffè espresso da sempre diffuso nel Paese, si è sviluppata una nuova tendenza, il caffè all’americana o “con filtro”, che sta diventando sempre più popolare anche in Italia grazie alla commercializzazione dei semplici filtri in carta.

La preparazione del caffè all’americana richiede l’utilizzo di uno strumento apposito e la fase di percolazione del liquido attraverso il filtro di carta. Per quanto non è ancora molto diffuso e apprezzato, il trend è in crescita e la passione per il caffè molto lungo è sempre più presente nei giovani.