Bollengo, scontro frontale tra moto e auto: motociclista muore tra le fiamme

Ivan Mirandola è deceduto nello scontro a Bollengo

La vittima è Ivan Mirandola, 35 anni di Moncrivello: la sua Suzuki incastrata sotto l’auto

Tragedia sulla strada della Broglina a Bollengo, nel torinese, dove nel pomeriggio di sabato 2 agosto 2025, un motociclista di 35 anni ha perso la vita in seguito a un violento scontro frontale tra la sua moto e una Toyota Yaris. L’incidente si è verificato attorno alle 15:30, in un tratto della statale 338 “Di Mongrando”, e ha avuto conseguenze drammatiche: l’impatto ha generato un incendio devastante che ha avvolto entrambi i veicoli, uccidendo il motociclista.

L’impatto e l’incendio: inutili i soccorsi

La vittima è Ivan Mirandola, residente a Moncrivello (Vercelli). L’uomo viaggiava in sella a una Suzuki SV600 quando si è scontrato frontalmente con una Toyota Yaris condotta da un 69enne, con a bordo una donna di 61 anni.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Ivrea, la moto è rimasta incastrata sotto l’auto, innescando un incendio che ha completamente distrutto entrambi i veicoli. Per Ivan Mirandola non c’è stato nulla da fare: è rimasto intrappolato tra le fiamme ed è morto carbonizzato.

Feriti due coniugi, donna sotto shock

I due occupanti della Toyota, coniugi originari del biellese, sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita. La donna, in evidente stato di shock emotivo, è stata trasportata all’ospedale di Ivrea per accertamenti. Anche l’autista ha riportato lievi contusioni ma ha rifiutato il ricovero. Coinvolto marginalmente anche un secondo motociclista di 27 anni, che ha riportato ferite leggere.

Strada chiusa e traffico deviato

A seguito del grave incidente, la statale 338 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza del km 20,500, per permettere l’intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco e delle squadre Anas. La circolazione è stata deviata su strade secondarie e solo in serata la situazione è tornata alla normalità.

Indagini in corso: cause da accertare

Le cause del violento impatto sono ancora in corso di accertamento. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena. Non si esclude l’ipotesi di una manovra azzardata o di una perdita di controllo da parte di uno dei due conducenti. L’esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sulla statale potrebbe fornire ulteriori elementi utili alle indagini.