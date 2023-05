Diciassettenne accoltellato e ucciso al culmine di una lite a Varago di Maserada, parla il papà

Le urla strazianti di una madre che ripete il nome del figlio ucciso, al culmine di una discussione, ad appena 17 anni. Accoltellamento mortale nel pomeriggio dell’11 maggio in via Primo maggio nella frazione di Varago di Maserada, provincia di Treviso.

Il 17enne Aymen Adda Benameur è stato accoltellato e ucciso da tre connazionali, individuati e arrestati

Il giovane Aymen Adda Benameur, di origine marocchine, è stato aggredito intorno alle 17:30 mentre discuteva con alcuni connazionali. La vittima è stata colpita più volte ed è stata lasciata sul prato praticamente già deceduto con l’arma del delitto al suo fianco.

Sul posto il Suem 118 che non ha potuto far altro che accertare il decesso del 17enne. In poco tempo i carabinieri sono riusciti ad individuare ed arrestare tre persone fortemente indiziate del delitto. Le indagini sono affidate al pm Davide Romanelli.

Il papà della vittima: ‘Mi ha detto che andava a correre’

Sul posto i genitori della vittima, straziati dal dolore per la prematura e violenta morte di un figlio che non aveva ancora raggiunto la maggiore età. “Aveva detto che andava a correre un po’… Due amici sono arrivati a casa mia e mi hanno detto che era stato accoltellato. Stavo a letto, lui non mi ha mai detto che aveva problemi. Studiava ed era sempre sorridente” – ha riferito il padre di Aymen Adda Benameur, residente a Varago di Maserada, in provincia di Treviso.