Acerra, Alessia precipita dal terzo piano e muore a 5 anni: il disegno prima della tragedia

Un’intera comunità si è stretta alla famiglia di Alessia Rescigno, la bimba di 5 anni deceduta ad Acerra, in provincia di Napoli, dopo aver fatto un volo di nove metri da un condominio di via Spiniello 32, al parco San Domenico.

Acerra, Alessia Rescigno si sarebbe sporta troppo dal balcone dell’appartamento al parco San Domenico

In tanti hanno manifestato il proprio cordoglio su Facebook chi con un personale ricordo, altri con un delicato pensiero per i genitori. In tanti hanno condiviso la foto di Alessia con l’invito a pregare per lei. Sulla vicenda la Procura di Nola ha aperto un fascicolo di inchiesta.

Secondo una prima ricostruzione la bambina, che si trovava da sola sul balcone, si sarebbe sporta troppo dal balcone al terzo piano e sarebbe precipitata. Immediati i soccorsi ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Al momento dell’incidente in casa c’era solo la mamma. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella dell’incidente domestico.

La Procura di Nola ha aperto un’inchiesta, maestre in lacrime: l’ultimo disegno prima della tragedia

I genitori della piccola sono molto conosciuti ad Acerra, lui è un ex calciatore dell’Acerrana con la madre casalinga. La coppia si occupa anche della gestione di un bar. In lacrime le maestre di Alessia Rescigno che hanno raggiunto il parco San Domenico appena sono venute a conoscenza della tragedia.

Poche ore prima aveva realizzato un disegno colorato d’azzurro: “Maestra è il colore del cielo” – aveva detto sorridente. Sconvolti i vicini che vedevano spesso la piccola andare a passeggio con la mamma. “Era la luce della casa”. In un video pubblicato sui social si vede Alessia mentre srotola uno striscione per celebrare il terzo scudetto del Napoli.