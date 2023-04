Achille Costacurta va in escandescenza in taxi e colpisce vigile con un pugno: denunciato

É andato in escandescenza mentre si trovava a bordo di un taxi. Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e di Martina Colombari, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Achille Costacurta sarebbe andato fuori controllo poco dopo essere salito su un taxi in zona Tortona

Come ricostruito da Il Giorno di Milano il 18enne sarebbe andato in escandescenza poco dopo essere salito sul mezzo intorno alle 23 di martedì 18 aprile in zona Tortona, nel capoluogo lombardo. Visto lo stato di agitazione del giovane il tassista ha chiesto aiuto ad una pattuglia della Polizia locale che stava prestando servizio in via Savona per il ‘Fuorisalone’.

Una volta accostata l’auto ha spiegato agli agenti che Achille Costacurta stava danneggiando il taxi e urlava frasi senza senso. Inoltre sarebbe stato visto lanciare oggetti griffati dai finestrini. Il 18enne è stato invitato a scendere ma si è rifiutato. A questo punto i vigili hanno aperto la portiera ma uno di loro è stato raggiunto da un pugno che l’ha colpito ad un occhio. L’agente ha riportato ferite guaribili in sette giorni.

Achille Costacurta con Martina Colombari

Il tassista ha chiesto aiuto ai vigili, il 18enne ha colpito agente dopo essersi rifiutato di scendere dall’auto

Dopo essere stato immobilizzato Achille Costacurta è stato condotto all’Ufficio centrale arresti e fermi per gli accertamenti di routine. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di inchiesta dal pm di turno per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All’alba è stato affidato al padre, Billy Costacurta, arrivato in auto in via Custodi per riaccompagnarlo a casa. Il 18enne ha partecipato a Pechino Express con la mamma, Martina Colombari.

Nei giorni scorsi Achille Costacurta si era scagliato contro Fedez commentando un video pubblicato da Chiara Ferragni della vacanza a Dubai. “Questo str…o. Quando avevo l’età di Leone, io gentilmente chiedo una foto e lui sgarbatamente mi manda via dicendo che lui doveva mangiare”.