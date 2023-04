Federica Pellegrini a Pechino Express: ‘Ti accorcio di altri 10 centimetri’, polemiche sul web

Per i campioni l’unico risultato che conta è la vittoria e la massima di Pierre de Coubertin – l’importante è partecipare – e filosofia di vita e di sport da ricordare a chi arriva secondo o ai piedi del podio. In carriera Federica Pellegrini ha vinto tutto tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei a suon di record e non ha intenzione di fermarsi.

Federica Pellegrini nella bufera per una frase rivolta ad una compagna di avventura a Pechino Express

Anche se i suoi avversari non sono in piscina ma lungo la via delle Indie a Pechino Express. Al termine dell’ultima puntata dell’adventure show è andata in onda, come di consuetudine, l’anticipazione relativa al prossimo appuntamento del programma televisivo in onda su Sky.

Una battuta di Federica Pellegrini ha infiammato i fan della trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca. “Ti accorcio di altri 10 centimetri” – ha riferito la veneziana rivolgendosi probabilmente a Barbara Prezia, influencer delle Mediterranee. Un dettaglio che i telespettatori scopriranno soltanto giovedì 20 aprile.

La campionessa di nuoto replica alle critiche social: ‘Mi piace vincere, sono abituata a stare sul ca… ‘

Un’affermazione che ha fatto scattare la risposta stizzita di un altro campione, Totò Schillaci. “Sei pazza”. Affermazione che è stata criticata dai fan di Pechino Express. In tanti hanno accusato l’ex nuotatrice, in gara con il marito Matteo Giunta, per l’eccessiva foga con la quale sta affrontando il percorso per vincerlo. Pronta la replica di Federica Pellegrini. “Tranquilli che a stare sul ca… sono abituata… Mi piace vincere. Sono donna, abbasso i bulli”.