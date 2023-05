Come si conta l’età dei cani?

Per gli standard umani, i cani hanno una vita molto breve: circa 15-16 anni. A causa della loro diversa costituzione, gli animali si sviluppano più rapidamente. In un tempo così breve attraversano le stesse fasi di sviluppo degli esseri umani: dalla nascita e dall’infanzia (il periodo dell’allattamento) fino alla vecchiaia avanzata. Tuttavia, i confini delle fasi sono piuttosto condizionati, poiché la velocità di maturazione dipende da molti fattori.

Peculiarità della crescita nei cani

La razza determina la longevità dei cani, ma solo in parte. Il peso dell’animale conta di più. I membri della stessa categoria, come le razze piccole, vivono circa lo stesso numero di anni. Ma se li si confronta con le razze grandi, queste ultime vivono meno. A causa delle loro dimensioni e del loro peso, non fanno molto esercizio fisico, si stancano più facilmente e metabolizzano più lentamente, quindi la vita di un Labrador o di un cane da pastore, per esempio, è più breve di quella di un Carlino o di un Pechinese.

Le possibilità di longevità sono quindi maggiori per i cani di piccola taglia, ma c’è di più. Il padrone contribuisce a prolungare la vita di un cane (di qualsiasi razza esso sia) con una buona alimentazione e cure di qualità.

Sebbene la durata della vita sia diversa per ogni cane, essi raggiungono la pubertà nello stesso periodo, a 1 anno. Per gli standard umani, l’età di un cane in quel momento è di 14-15 anni, ovvero l’adolescenza. Per ogni razza, il “timer” della vita funziona in modo diverso: i cuccioli piccoli invecchiano più lentamente e quelli grandi più velocemente. Così, a 16 anni, un carlino, se fosse un umano, avrebbe 80 anni, un pointer 87 e un labrador retriever 100-102 anni.

Perché è necessario sapere l’età di un cane?

La velocità di sviluppo di un cane è genetica. Per creare un ambiente confortevole per un cane, il proprietario deve sapere esattamente l’età del cane. Anche i principianti sanno che i requisiti nutrizionali e abitativi sono molto diversi nelle varie fasi della vita:

I cuccioli vengono nutriti 5-6 volte al giorno in piccole porzioni, mentre i cani adulti hanno bisogno solo di 2 pasti al giorno Il numero di porzioni diminuisce gradualmente e si stabilisce definitivamente intorno ai 7-12 mesi di età. Anche il contenuto calorico degli alimenti varia a seconda dell’età: per i cani anziani, gli alimenti ipercalorici sono dannosi, poiché tutti i processi vitali, compreso il metabolismo, rallentano dopo gli 8 anni di età. Dai 5 ai 12 mesi, il contenuto energetico deve essere equilibrato e in linea non solo con l’età, ma anche con il temperamento e lo stile di vita del cane. Questi sono i principali requisiti affinché il cucciolo si sviluppi fisicamente e apprenda tutte le sue abilità sociali.

Per i primi mesi di vita, gli animali domestici vivono in casa. A partire da circa 3-4 mesi di età, le passeggiate all’aperto diventano una parte obbligatoria della routine quotidiana. La loro durata varia da 1,5 a 3 ore, a seconda della razza (i cani di taglia grande hanno bisogno di camminare più a lungo per “recuperare” le calorie del cibo). Con l’invecchiamento degli animali domestici, l’attività fisica diminuisce e la necessità di lunghe passeggiate si riduce. Oltre a prendersi cura del cucciolo, è fondamentale scegliere subito il nome perfetto. Leggete di più sui nomi cani femmina per considerare una varietà di opzioni.

Il calendario delle vaccinazioni, fondamentale per il quattro zampe purosangue, è orientato a specifiche fasi di maturità. Ogni vaccinazione è legata a un’età, espressa in mesi. Il mancato rispetto del calendario vaccinale può portare a conseguenze irreversibili per la salute dell’animale.

L’età di un cane secondo gli standard umani è fondamentale per l’accoppiamento degli animali domestici. Biologicamente, raggiungono la maturità sessuale a 12 mesi di età, ma i veterinari ritengono che il momento ottimale per avere una prole sia tra i 2 e i 6 anni di età.

Modi per determinare l’età dei cani

I proprietari di cani esperti non hanno bisogno di guardare il passaporto dell’animale. Possono capire la sua età da un’ispezione visiva dei denti, degli occhi, del pelo e dei muscoli del cane.

I denti

Lo stato dei denti di un cane è il “marcatore” più affidabile della sua età. È necessario valutare i seguenti parametri:

Tipo di denti: denti da latte o denti permanenti;

Spessore e colore dello smalto;

Numero di denti.

Prima dei 2 anni i denti devono essere bianchi, senza punti o macchie nere. All’esame della bocca non si avverte alcun odore sgradevole.

Tra i 2 e i 5 anni, la lucentezza dei denti diventa opaca e si nota una leggera usura degli incisivi.

I denti mancanti sono un brutto segno. I denti di un cane sano iniziano a cadere naturalmente non prima dei 10 anni, e nelle razze piccole anche più tardi, a 13 anni.

Occhi

Occhi chiari e brillanti indicano la giovinezza di un cane. “Sguardo triste, lacrime e iride pallida sono tipici degli animali più anziani. Se questi sintomi vengono diagnosticati in un cane giovane, deve essere visitato immediatamente dal veterinario. Tali segni indicano una malattia.

Il pelo

Il pelo non è un indicatore preciso dell’età di un cane, quindi prendetelo in considerazione insieme agli altri. Il pelo è il “marcatore” più sensibile della salute di un cane. Allergie alimentari, muta stagionale, cambiamenti di igiene, malattie o toelettatura irregolare possono avere un impatto sul pelo.

La perdita di pelo può essere osservata nei cani giovani, ma il pelo grigio, soprattutto sul muso, è un indicatore dell’età avanzata del cane.

Muscolatura

Secondo gli standard umani, all’età di 1 anno i cani raggiungono le dimensioni di un bambino di 14-15 anni. Tra 1 e 2 anni, la muscolatura è completamente sviluppata: la groppa, le zampe, il dorso e l’addome diventano tesi e formosi. Irradia energia e vitalità, proprio come un giovane adulto di 25-29 anni. A seconda della razza e della salute, questa condizione può durare fino a 5-8 anni. I cani in miniatura tendono a mantenersi in forma più a lungo dei loro fratelli più grandi e pesanti. Questo aspetto va tenuto in considerazione quando si determina l’età esatta dell’animale.

Conclusioni

Quindi non contate l’età che il vostro cane avrebbe se fosse umano. Conoscere le fasi dell’età, comprenderle e soddisfare le esigenze nutrizionali, di esercizio e di toelettatura ad esse associate aiuta i cani a mantenersi più sani e in forma più a lungo.