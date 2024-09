Agrigento, Martina Frequente muore in un incidente dopo la festa di nozze: feriti genitori e fidanzato

Una ventiseienne di Agrigento, Martina Frequente, è morta in un incidente stradale verificatosi durante la notte tra sabato e domenica 8 settembre ad Aragona.

Scontro frontale ad Aragona: la 26enne Martina Frequente non ce l’ha fatta, 5 feriti

A scontrarsi frontalmente sono state una Fiat Grande Punto, sulla quale assieme al padre, alla madre e al fidanzato viaggiava la ragazza, e una Audi A5 con a bordo una coppia, originaria di Sanfratello, nel messinese. Cinque le persone ferite, portate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice giallo e uno in codice rosso. La 26enne stava rientrando con il fidanzato e i familiari da una festa di nozze mentre i coniugi erano in vacanza nell’agrigentino.

Al momento dell’incidente Martina Frequente si trovava sul sedile posteriore. Quando sono intervenuti gli operatori sanitari le condizioni della giovane erano già disperate. É stata trasportata immediatamente all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla senza riuscirci. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale.

Processione della Madonna della Catena senza banda musicale e stop ai fuochi d’artificio in segno di lutto

Come riferito in una nota sui social la processione della Madonna della Catena si svolgerà domenica 8 settembre nel ricordo della 26enne deceduta nell’incidente stradale. “Le comunità ecclesiali di Villaseta e Monserrato, stringendosi al dolore della famiglia Frequente per la perdita della cara Martina, invitano tutti a partecipare alla processione penitenziale con l’immagine della Madonna della Catena che si terrà alle ore 19:00, preceduta dalla S. Messa alle ore 18:00. Per rafforzare la preghiera comunitaria.

La processione si svolgerà lungo un breve tragitto, invitando tutta la comunità ad unirsi in preghiera non solo per Martina, ma anche per i familiari coinvolti e feriti nell’incidente. In segno di lutto, non ci sarà la banda, i giochi d’artificio saranno sospesi e le luminarie resteranno spente”.