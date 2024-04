Alcamo, la cagnolina Nina travolta e uccisa: le immagini choc, 70enne travolto dagli insulti

Indignazione e sconcerto ad Alcamo, in provincia di Trapani, per la tragica fine della cagnolina Nina. Come riferito dalla Lega Nazionale del Cane è stata investita e uccisa volontariamente da un 70enne che ha sterzato improvvisamente per raggiungere l’animale che era quasi sul ciglio della strada.

Il pensionato ha investito volontariamente la cagnolina di 4 anni, era in auto con la moglie

Il pensionato, GP, era in auto con la moglie in via Valle Nuccio. Nina aveva solo 4 anni, era una cagnolina buonissima e innocua che viveva sul territorio libera e accudita da volontari e dal titolare di un cantiere. Non aveva mai dato nessun problema. L’episodio è stato ricostruito dalle telecamere che hanno immortalato l’uomo mentre travolgeva la cagnolina.

Le immagini sono molto chiare, chi guidava l’auto volontariamente ha voluto investirla e dopo essere stata trascinata per alcuni metri e stata lasciata senza soccorsi agonizzante fino alla sua morte. È straziante vedere come gli altri cani presenti sono accorsi in suo aiuto ma era troppo tardi.

Le drammatiche immagini della fine di Nina e la reazione degli altri cani: gli animalisti condividono il profilo del 70enne

“La targa è ben visibile e ci auguriamo che le forze dell’ordine lo rintraccino questa persona al più presto. La Lndc ha già sporto denuncia. Giustizia per Nina e carcere e pene severe per il delinquente che l’ha uccisa” – si legge nel post pubblicato dalla Lega Nazionale del Cane che ha chiesto al sindaco di Alcamo di fare lo stesso.

“Chiediamo al sindaco di Alcamo di fare lo stesso, per dare un segnale di tolleranza zero verso la violenza”. L’uomo rischia da quattro mesi a due anni di reclusione. Nel frattempo il pensionato è finito nel mirino del web. Numerosi animalisti hanno individuato e condiviso il suo profilo social rivelando così la sua identità.