Uomini e Donne, Giuliano Giuliani pronto a tornare dopo il periodo terribile

Ha vissuto un periodo tormentato tra dolorose perdite e problemi fisici. Giuliano Giuliani è stato uno dei cavalieri che ha fatto la storia del trono over di Uomini e Donne fin dagli albori (2010). Il suo percorso si è chiuso bruscamente nel 2014 quando la redazione gli ha comunicato che non sarebbe tornato in studio perché non c’erano dame interessate a lui.

Giuliano Giuliani protagonista del trono over dal 2010 al 2014

“Un epilogo che Giuliano non ha mai digerito. “Mi sarebbe piaciuto quanto meno congedarmi dopo essere stato lì diversi anni”. Il cavaliere ha continuato ad occuparsi del people show con le sue opinioni taglienti sui social senza mai nascondere il suo desiderio di tornare per cercare l’amore a lungo inseguito. Il cavaliere ha continuato ad occuparsi del programma con le sue opinioni taglienti sui social senza mai nascondere il suo desiderio di tornare per cercare l’amore a lungo inseguito.

Molti fan del trono over di Uomini e Donne si chiedono che fine ha fatto Giuliano Giuliani. “Dopo la fine di quell’avventura avevo voglia fare esperienze nuove. Oltre che sui social, ho fatto il giudice in numerosi concorsi di bellezza”. Gli ultimi anni sono stati complicati per il ferrarese. “Ho perso entrambi i genitori a distanza di un mese. Un dolore enorme”.

La scomparsa dei genitori e la frattura al femore: ‘Ora sto meglio e sono pronto a rimettermi in gioco, mi piace Ida’

Subito dopo l’ex cavaliere è finito in sala operatoria. “Sono caduto in bagno e mi sono fratturato il femore. Ricoverato in ortopedia sono stato operato ed ho affrontato una lunga degenza nella casa di cura Santa Chiara. É stato un periodo durissimo, mi sentivo debole ed ho faticato a recuperare ma ora sta bene”. Ed a 77 anni ha voglia di rimettersi in gioco.

“Con la redazione ho chiarito i malintesi del passato. Mi hanno chiesto se ero interessato ad una dama in particolare e gli ho detto che mi piaceva Ida (Pavanelli ndr) ma non solo… La differenza di età? Non penso sia un problema ma in ogni caso ho visto che nel parterre ci sono donne molto giovani ma può darsi che rientrando ne arrivino altre che si avvicinino di più alla mia età o con le quali comunque la differenza di età non sia notevole”.