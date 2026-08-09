Caldo, quando finisce? Le nuove previsioni meteo dopo Ferragosto: ecco quando potrebbe arrivare la svolta

L'Italia boccheggia per il caldo rovente

La domanda è tra le più cercate su Google, l’anticiclone africano continuerà a dominare la settimana di Ferragosto con punte fino a 39 gradi

La domanda è ormai una delle più digitate dagli italiani su Google: “caldo quando finisce?”. E la risposta, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, non è quella che molti speravano. L’ondata di calore continuerà infatti a interessare gran parte dell’Italia anche durante la settimana di Ferragosto, con temperature eccezionalmente elevate e valori che in diverse città potranno raggiungere o superare i 36-38 gradi, mentre a Roma si potrebbero toccare addirittura i 39°C.

Se da una parte il sole continuerà a dominare gran parte del Paese, dall’altra non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto sulle zone montuose, dove saranno possibili temporali anche di forte intensità.

Temporali al Nord e sugli Appennini prima della nuova fiammata africana

Nella giornata di domenica 9 agosto correnti più instabili in quota favoriranno la formazione di temporali sulle Alpi e lungo l’Appennino, con fenomeni che localmente potranno risultare intensi e accompagnati anche da grandinate.

Secondo il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, i rovesci non interesseranno esclusivamente il Nord, ma nel corso della giornata potranno raggiungere anche alcune aree interne del Centro-Sud.

Sul resto della Penisola continueranno invece a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato, con un caldo già molto intenso.

Ferragosto sarà ancora rovente

Le previsioni confermano che la settimana centrale di agosto sarà caratterizzata dal rafforzamento dell’anticiclone subtropicale, che trasporterà verso il Mediterraneo una massa d’aria molto calda proveniente direttamente dal deserto del Sahara.

Per questo motivo il clima diventerà ancora più afoso e le temperature saliranno ulteriormente.

Per Ferragosto sono attesi:

36-38°C in molte città del Centro-Nord;

in molte città del Centro-Nord; valori superiori ai 35°C anche al Sud e sulle Isole Maggiori;

anche al Sud e sulle Isole Maggiori; punte fino a 39°C a Roma ;

; caldo intenso anche durante le ore notturne, con minime elevate soprattutto nei grandi centri urbani.

Gli esperti parlano di una delle fasi più intense dell’estate 2026, destinata a coinvolgere buona parte dell’Italia.

Caldo, quando finisce? La possibile svolta dopo Ferragosto

È proprio questa la domanda che sta facendo impennare le ricerche online.

Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, una possibile svolta potrebbe arrivare nella settimana compresa tra il 17 e il 23 agosto.

In quel periodo potrebbero infatti modificarsi gli equilibri atmosferici che stanno alimentando il dominio dell’anticiclone africano, consentendo l’arrivo di correnti più fresche e una graduale diminuzione delle temperature.

Si tratta però, sottolineano gli esperti, di una tendenza e non ancora di una previsione definitiva.

Gli esperti invitano alla prudenza

Nonostante i primi segnali di cambiamento, i meteorologi invitano a non considerare conclusa l’ondata di calore.

L’evoluzione della situazione atmosferica dovrà infatti essere monitorata giorno dopo giorno e solo nei prossimi aggiornamenti sarà possibile capire se il caldo africano lascerà davvero spazio a condizioni più gradevoli.

Per il momento, quindi, l’unica certezza è che Ferragosto sarà ancora caratterizzato da temperature elevate, con l’anticiclone africano pronto a dominare lo scenario meteorologico italiano.

Le previsioni per la settimana di Ferragosto