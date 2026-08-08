Calanna, elettricista muore folgorato mentre monta le luminarie della festa: chi era Fabio Calabrò e cosa è successo

Fabio Calabrò

Il 40enne, originario della frazione di Rosalì, è stato colpito da una scarica elettrica mentre lavorava ai preparativi per la festa della Madonna dell’Annunziata

Un’altra tragedia sul lavoro scuote la Calabria. Fabio Calabrò, 40 anni, elettricista originario di Rosalì, frazione collinare di Reggio Calabria, ha perso la vita mentre stava installando le luminarie per una festa patronale a Calanna, piccolo centro dell’area metropolitana reggina. L’uomo è stato colpito da una violenta scarica elettrica durante un intervento di collegamento alla rete. Inutili i tentativi di rianimarlo: all’arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda la Procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto dell’incidente.

Chi era Fabio Calabrò

Fabio Calabrò aveva 40 anni ed era un elettricista esperto, conosciuto nella zona di Rosalì, dove viveva. Lavorava per un’impresa privata specializzata negli allestimenti elettrici e, insieme ad alcuni colleghi, era impegnato nei preparativi della festa della Madonna dell’Annunziata, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità di Calanna.

Quella che doveva essere una normale giornata di lavoro si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto colleghi, amici e familiari.

La scarica elettrica durante il montaggio delle luminarie

L’incidente è avvenuto mentre Fabio Calabrò si trovava su una scala per effettuare il collegamento di alcune luminarie alla rete elettrica provvisoria predisposta per i festeggiamenti.

Secondo una prima ricostruzione, il 40enne sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.

Le cause dell’elettrocuzione sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori dovranno stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico, di un’anomalia dell’impianto o di altre circostanze ancora da chiarire.

Un elemento emerso nelle prime verifiche è che le altre luminarie risultavano già regolarmente collegate e funzionanti, mentre il tragico incidente si è verificato proprio durante l’attivazione dell’ultimo collegamento.

Inutili i soccorsi, aperta un’inchiesta

L’allarme è stato immediatamente lanciato dai colleghi presenti sul posto.

I sanitari del 118 sono intervenuti nel più breve tempo possibile e hanno tentato a lungo di rianimare l’elettricista, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e informato il magistrato di turno.

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Autopsia e sequestri: cosa dovranno chiarire le indagini

Nell’ambito dell’inchiesta, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

I Carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro del furgone utilizzato dalla ditta per cui lavorava Fabio Calabrò e stanno acquisendo tutta la documentazione relativa ai lavori.

Nelle prossime ore potrebbero essere ascoltate le persone che hanno commissionato l’intervento e coloro che hanno autorizzato l’esecuzione dei lavori, oltre ai colleghi presenti al momento dell’incidente.

Gli accertamenti serviranno a verificare il rispetto delle procedure di sicurezza, le condizioni dell’impianto elettrico e l’eventuale presenza di responsabilità.

L’obiettivo degli investigatori è ricostruire con esattezza cosa sia accaduto nei pochi istanti che hanno preceduto la scarica elettrica costata la vita al quarantenne.