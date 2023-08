Alessandro Impagnatiello aggredito: il legale smentisce, Guendalina Canessa attacca: ‘La verità si saprà mai?’

“Non è assolutamente vero, è una fake news“. L’avvocato di Alessandro Impagnatiello, Giulia Geradini, ha smentito a LaPresse le voci che da ieri circolano su un’aggressione in carcere da parte di altre detenuti ai danni del suo assistito e che continuano ad alimentare i social.

L’avvocato di Alessandro Impagnatiello ha smentito la punizione in carcere

Una notizia lanciata nelle scorse ore su Instagram dall’influencer Guendalina Canessa secondo cui Impagnatiello, in carcere dal giugno scorso per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese, sarebbe stato evirato dai compagni di cella.

Secondo l’ex gieffina “le guardie lo hanno salvato perché stava avendo una forte emorragia. È una notizia interna, che però non è ancora in uscita”. La voce si è subito diffusa velocemente scatenando le reazioni dei social, senza però trovare riscontri neanche tra il personale di San Vittore dove Impagnatiello è detenuto.

Guendalina Canessa all’attacco: ‘La vera bufala siete voi’

A distanza di alcune ore Guendalina Canessa, in vacanza in Kenya, è tornata sulla notizia diffusa nelle scorse ore ribadendo la sua tesi. “Ancora che scrivete delle bufala, della bufala… Mi faccio vedere anche se sono stravolta, la storia di Giulia con suo figlio ammazzati dal fidanzato mi ha preso l’anima e il cuore come a tantissimo di voi. Non faccio nomi, mi sono prese le responsabilità non potevo dirlo nelle storie, l’ho detto.

Me l’hanno raccontato a me e io l’ho riportato, non sono una giornalista e questo non è gossip. La verità si saprà mai? No, non si sa mai la verità. Si verrà a sapere? Lo vediamo. Avete rotto il ca... perché io quello che ho saputo da fonti interne l’ho detto nelle mie Stories, la vera bufala siete voi” – ha chiosato l’ex gieffina.