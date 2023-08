Alessandro Impagnatiello, Guendalina Canessa annuncia la punizione choc in carcere dal parrucchiere ma è una bufala

“Alessandro Impagnatiello evirato in carcere“. La notizia della ‘punizione’ dei detenuti “all’assassino di Giulia Tramontano” si è diffusa rapidamente sui social con gli utenti che hanno preso posizione e commentato l’accaduto ma ben presto è emerso che si tratta di una fake news.

Alessandro Impagnatiello, l’annuncio di Guendalina Canessa: ‘Ha rischiato l’emorragia’

La notizia è stata diffusa da Guendalina Canessa mentre stava facendo la messa in piega in dal parrucchiere: “Mi è stata riferita da chi è all’interno del carcere” – aveva spiegato l’influencer. “É una notizia interna che non è ancora uscita” – ha aggiunto facendo riferimento alla precedente Stories che Instagram ha ‘criptato’ con la dicitura informazioni false dopo controllo eseguito da fact cheker.

“É stato salvato dalle guardie perché stava avendo una forte emorragia”. L’ex gieffina aveva pubblicato anche un messaggio privato sulla segnalazione. “É tutto vero, viva la giustizia del carcere”.

Il garante dei detenuti di Milano: ‘Non è vero nulla, Impagnatiello sta bene’

Sulla questione è intervenuto, intervistato da Il Riformista, anche il garante dei detenuti del Comune di Milano Francesco Maisto: “Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala. Impagnatiello sta bene e si trova in un reparto separato de carcere e monitorato” – ha riferito in relazione alla notizia diffusa da Guendalina Canessa.

Non è la prima volta che viene diffusa sui social una bufala inerente un’aggressione del 29enne, in carcere per aver ucciso e occultato il cadavere della fidanzata, Giulia Tramontano.