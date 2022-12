Alice Neri, la 50enne che ha accusato Gaaloul di revenge porn: ‘Mi ha portato 2 volte nel luogo dove è stata trovata l’auto’

Un mese dopo la tragica morte di Alice Neri rompe il silenzio la cinquantenne che ha denunciato di essere stata minacciata da Mohamed Gaaloul, accusato dell’omicidio della 32enne di Ravarino.

La 50enne a La vita in diretta: ‘Quella notte mi chiese se potevo andare a prenderlo perché era rimasto a piedi’

La donna ha riferito agli inquirenti di essere stata contattata dal 29enne tunisino la notte in cui l’uomo fu visto nella sala slot vicino allo Smart Café di Concordia, in provincia di Modena, dove la vittima si era incontrata con il suo collega di lavoro. Tesi confermata anche nell’intervista concessa a La vita in diretta nel corso della puntata del 20 dicembre. “Ero mezza addormentata e mi chiede se potevo fargli il piacere di andare a prenderlo perché era rimasto a piedi. Poi vado a vedere l’orario in cucina e vedo che sono le 3 meno 10… Gli dico che non è normale, sembrava perso” – ha detto la donna con il quale il tunisino aveva intrattenuto una relazione intima.

‘Mi ha portato due volte nel posto dove è stata ritrovata l’auto bruciata di Alice, potevo esserci io al posto suo’

“Come l’ho conosciuto? Dovevo pitturare casa, ho avuto il contatto ed è venuto qui” – ha spiegato la 50enne che vive nel modenese. C’è un particolare che la fa rabbrividire: Gaaloul l’ha portata due volte nello stesso posto dove è stata ritrovata l’auto bruciata di Alice Neri. “Siamo venuti due volte, sempre di pomeriggio ed alla fine di agosto. Ho pensato tante volte che ci potevo essere io al posto di Alice”. La seconda volta l’uomo le ha chiesto dei soldi perché doveva recarsi in Grecia.

“Mi disse che gli dovevano rientrare dei soldi e che me li avrebbe ridati. Al momento di restituirmeli rimandava sempre e vista la mia insistenza ha detto che avrebbe mandato i nostri video così i miei familiari mi avrebbero lasciato sola… Sapeva a memoria il numero di mio figlio e del mio ex marito. Mi è crollato il mondo addosso, ad un certo punto ho visto il suo cambiamento di personalità”. La 50enne ha raccontato all’inviata de La vita in diretta di essere stata invitato dal 29enne a prendere una birra con lui e con la moglie (Lisa).

‘Quando gli chiesi la restituzione del prestito minacciò di diffondere i nostri video, la moglie è una vittima’

Nei giorni successivi all’omicidio di Alice Neri ha ospitato la partner di Mohamed. “Ha dormito due giorni sul divano, molto carina. Secondo me è una vittima, non sa niente” – ha aggiunto precisando che il luogo dove è stata ritrovato carbonizzata l’auto della 32enne di Ravarino non è facile da raggiungere.