GF Vip, Oriana Marzoli provoca su Stefano De Martino: ‘Ancora non mi ha conosciuto’

Nel giro di poche ore Oriana Marzoli ha menzionato Stefano De Martino nella casa del GF Vip. Prima ha punzecchiato Antonino Spinalbese parlando del marito di Belen durante uno sfogo è stato affrontato anche nel corso della puntata del 19 settembre del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La stoccata della venezuelana a Spinalbese: ‘De Martino è troppo bello se lo paragoni all’altro’

In sintesi la venezuelana ha asserito che l’hair stylist l’ha usata come Belen Rodriguez ha fatto con lui. “É il karma. E lei c’ha visto lungo e l’ha mollato per Stefano che è troppo bello. Della serie ‘ciao io torno con il mio ex marito’. Perché De Martino è troppo bello, se lo paragoni con l’altro“ – ha riferito scagliandosi contro il compagno di avventura, accusato di essere cambiato dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini. “Non mi sono fatta i castelli in aria… Stava sotto le coperte con me e mi diceva che non riusciva a resistermi e che non riusciva a dirmi di no, poi ha finto una discussione per non parlarmi. Mi pento di essere stata con lui”.

Oriana Marzoli replica a Daniele Dal Moro: ‘Con Stefano non ci siamo ancora conosciuti’

A distanza di poche ore Oriana Marzoli ha tirato nuovamente in ballo Stefano De Martino mentre discuteva con Daniele Dal Moro. L’ex tronista l’ha provocata affermando che non era colpa sua se aveva conosciuto Antonino invece del conduttore di Stasera tutto è possibile. Immediata la replica dell’influencer. “Amore perché ancora non mi ha conosciuto baby, perché ancora non ci siamo conosciuti!”. Chissà cosa ne penserà Belen di questo ripetuto interesse di Oriana per l’ex ballerino di Amici.