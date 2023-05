Alice Neri, ci sarebbero tracce di DNA di Gaaloul sulla tanica d’olio: il legale frena, il giallo del reggiseno

Sulla tanica di liquido infiammabile rinvenuta a pochi metri dall’auto di Alice Neri, ritrovata morta carbonizzata il 18 novembre a Concordia sulla Secchia (Modena), sono state rinvenute tracce di DNA compatibili con quello del 29enne tunisino Mohamed Gaaloul.

Alice Neri, tracce compatibili con il DNA di Mohamed Gaalouol ritrovate sul manico della tanica d’olio

Questo è quanto emergerebbe dall’accertamento effettuato dai carabinieri del Ris che hanno provveduto a far analizzare numerosi reperti recuperati sulla scena del crimine. Il contenitore, nel tentativo di depistare gli inquirenti, fu trovato vicino ad una roulotte. Per il caso sarebbe probabilmente una svolta determinante se fossero confermate le indiscrezioni relative alla traccia ritrovata sul manico della tanica. Il test è stato ripetuto per tre volte ma sulla questione frena Roberto Ghini, il legale di Mohamed Gaaloul.

“È stato individuato un profilo in una piccola parte del manico della tanica che era sul luogo del delitto di Alice Neri. Qui vi sono dei marcatori che sono compresi anche nel profilo genetico di Gaaloul, ma sono da valutare con un’analisi bio statistica, in corso. E’ evidente che non può essere escluso che questo dna sia il suo, ma è ben diverso dall’attribuirlo con certezza a Gaaloul” – ha dichiarato a Il Resto del Carlino.

Mohamed Gaaloul

Test ripetuto tre volte, sul reggiseno rinvenute tracce di una persona diversa dal 29enne tunisino

Tracce del DNA del 29enne tunisino sarebbero state trovate anche su una sigaretta elettronica mentre codice genetico della 32enne di Ravarino ci sarebbe sul borsello di Gaaloul dove sono state trovate anche tracce di cocaina. Dall’esame dei capelli è emerso che Alice Neri non faceva uso di sostanze stupefacenti mentre sulla spallina del reggiseno ci sarebbero due tracce: una di un carabinieri che ha svolto l’indagine, l’altra di una persona diversa da Mohamed Gaaloul.