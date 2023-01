Stava risalendo con i suoi cani verso la casetta di legno dove viveva nell’Oasi della Cocchiola quando è stata stroncata da un attacco cardiaco. Il gelo e lo sforzo sono risultati fatali alla 50enne Cristiana Gugu, allevatrice di cani della razza Mirotic.

La 50enne Cristiana Gugu viveva da sola nell’isolato agriturismo, aveva raggiunto Sansepolcro per far spesa

La donna di origini rumene viveva da sola in quell’agriturismo frequentato d’estate ma che diventava luogo solitario e impervio d’inverno. A 5 chilometri dal centro abitato più vicino, Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, in questi giorni era stato interessato da una bufera di neve che aveva reso ancora più complicato raggiungere la città più vicina per fare spesa. Nonostante le condizioni avverse aveva deciso di raggiungere Sansepolcro per fare la spesa. Al rientro è stata vista mentre saliva affaticata la Svolta del Podere per risalire all’Oasi della Cocchiola con i suoi tre cani.

Nella cassetta di legno dove viveva Cristiana Gugu non è mai arrivata. É stata trovata priva di vita in mezzo alla neve da alcuni volontari che si stavano occupando di ripulire il sentiero non lontano dalla sua abitazione. Allertati immediatamente i carabinieri Morti anche i tre cani che l’avevano seguita mentre sono stati tratti in salvo gli altri animali rimasti nell’allevamento.

L’allarme lanciato dai parenti in Romania, l’arresto cardiaco provocato dal freddo

L’allarme era stato lanciato dai familiari in Romania che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Gli esami disposti dal pm della Procura di Arezzo, Julia Maggiore, hanno confermato l’arresto provocato probabilmente dal freddo. La salma è stata trasferita da Sansepolcro in attesa dell’arrivo dei congiunti di Cristiana Gugu per la celebrazione dei funerali.