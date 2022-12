Tempesta invernale Stati Uniti, salgono a 48 i morti: vittime congelate in auto, negozi saccheggiati

La tempesta invernale ha messo in ginocchio gli Stati Uniti durante le festività natalizie. Almeno 48 le persone che hanno perso la vita con lo Stato di New York occidentale, vicino alla città di Buffalo, particolarmente colpito dall’eccezionale ondata di gelo.

New York messa in ginocchio dalla tempesta invernale: numerosi incidenti per le strade ghiacciate

Almeno 109 centimetri di neve hanno interessato la zona in 48 ore con le strade ghiacciate e la visibilità ridotta. Nonostante ciò in tanti si sono messi in viaggio per festeggiare il Santo Natale con parenti e amici. Trasferte che in alcuni casi si sono rivelate fatali nonostante l’invito delle autorità a restare a casa vista la delicata situazione della viabilità. Si sa che almeno 27 persone sono morte nella parte occidentale di New York, di età compresa tra 26 e 93 anni, con un 27enne che è stato ucciso dalle inalazioni di monossido di carbonio dopo che la neve ha bloccato la sua fornace.

🔴 EXCLUSIVE FOOTAGE: America in mini ICE AGE after historic ARCTIC BLAST swept the whole country, causing record breaking windchills ( -50°C to -60°C) in different states.

Here’s the look of frozen houses in New York, USA. 😱🥶#Pakweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/VNT1ceowZk — PakWeather.com (@Pak_Weather) December 25, 2022

A Buffalo alcuni residenti sono rimasti senza elettricità per 29 ore: ‘Una guerra contro Madre Natura’

La polizia di Buffalo ha riferito che diverse persone sono state trovate prive di vita sia all’interno dell’auto che all’esterno. Alcuni negozi sono stati saccheggiati nella città sulle rive del Lago Erie. Due persone sono morte nelle loro case nel sobborgo di Cheektowag. Jeremy Manahan, residente a Buffalo, ha raccontato di essere rimasto quasi 29 ore senza elettricità. “Questa è una guerra con Madre Natura” – ha detto il governatore di New York, Kathy Hochul, durante una conferenza stampa.