Alluvione Marche, il papà di Mattia dopo il ritrovamento dello zaino: ‘Magari si è aggrappato a una pianta’

“Devo trovare Mattia, voglio credere che sia ancora vivo”. Tiziano Luconi non ha nessuna intenzione di rassegnarsi e prova a darsi coraggio e speranza.

Tiziano Luconi non molla: ‘Il ritrovamento dello zaino è una stilettata ma sono convinto che sia vivo’

Nelle scorse ore è stato ritrovato lo zainetto del ragazzino di 8 anni a otto chilometri di distanza dal punto in cui è stato travolto dal fiume Nevola tra Castelleone di Suasa e Barbara (in provincia di Ancona). Questo non vuol dire che sia nelle vicinanze perché la forza impetuosa dell’acqua può averlo trascinato lontano dal punto in cui si trovava con la mamma, ritrovata viva.

Per il papà del ragazzino quel ritrovamento è stata una stilettata al cuore ma non ha nessuna intenzione di mollare. “Non ho tempo per piangere o disperarmi, sono sempre più convinto che mio figlio sia vivo” – ha aggiunto spiegando che in tre giorni è riuscito a dormire per appena tre ore perché vuole seguire da vicino le ricerche di Mattia. “Magari si è aggrappato a una pianta. Mattia è il mio gnometto speciale, stiamo sempre insieme. La forza per andare avanti me la dà solo la speranza e la voglia di credere con tutto me stesso che sia vivo”.

‘La forza per andare avanti me la dà la speranza di ritrovarlo’

Come precisa Il Resto del Carlino le ricerche di Mattia si concentrano in contrada Coste, tra Barbara e Castelleone di Suasa, nel punto in cui il Nevola ha travolto l’auto su cui giovedì viaggiavano il bimbo e la mamma, Maria Silvia Mereu.

“La sera di giovedì quando sono corso la prima volta al ponte di mattoni a cercarlo, un carabiniere mi gridava: “Che fai Tiziano, sei matto? Così rischi di perdere la vita”… Diluviava. Gli ho risposto: “Ma che ho più da perdere, maresciallo? La mia vita è lui” – ha riferito Luconi nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.