Anagni, Luciana Calabrese muore nell’auto in panne in autostrada alla vigilia del compleanno

Luciana Calabrese è morta alla vigilia del compleanno in un terribile incidente ad Anagni

Incidente stradale mortale lungo l’autostrada del Sole, nel tratto che attraversa il territorio di Anagni e porta a Sud. Qui – secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione della Polizia Stradale – un’auto ha avuto un’avaria ed è rimasta bloccata all’improvviso sulla corsia di marcia. L’impatto mortale intorno alle 23:00 di venerdì 25 aprile.

L’auto si è fermata all’improvviso, travolta da un camion e da pullman

Contro il veicolo fermo è andato a schiantarsi con violenza un mezzo pesante che ha fatto carambolare l’auto, sulla quale poi è andato a sbattere anche un autobus della ditta Troiolo di Torino, diretto in Calabria. L’autista del bus ha tentato di frenare ma non ce l’ha fatta.

Nell’impatto, la donna che si trovava nell’automobile è morta a causa delle ferite riportate. La vittima è Luciana Calabrese, era originaria di Frosinone ed avrebbe compiuto 68 anni nella giornata di domani, 27 aprile. Altre due persone che erano sulla vettura sono rimaste ferite in maniera seria ma la loro vita non è in pericolo.

Luciana Calabrese stava per festeggiare i 68 anni

Sono state soccorse dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto insieme alla Polizia Stradale di Frosinone, ai Vigili del Fuoco ed al personale di Società Autostrade. Per operare in sicurezza è stato chiuso per un breve periodo il casello di Anagni in entrata. La Polizia Stradale ha effettuato tutti i rilievi con i quali ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente.