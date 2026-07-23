Andrea Dal Corso, cosa è successo nel terribile frontale: una donna di 83 anni è morta dopo il malore al volante

Pierina Zanatta morta nell'incidente nel trevigiano

L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato di aver rischiato grosso

Dietro il messaggio pubblicato sui social da Andrea Dal Corso, nel quale raccontava di aver vissuto “momenti davvero difficili” dopo un grave incidente stradale, si nasconde una vicenda ben più drammatica di quanto inizialmente emerso. Nello scontro frontale in cui è rimasto coinvolto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha perso la vita un’anziana automobilista di 83 anni.

L’incidente è avvenuto il 15 luglio a Carbonera, in provincia di Treviso, e le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo nel dettaglio gli ultimi istanti prima dell’impatto.

La ricostruzione dello schianto, l’ipotesi del malore di Pierina Zanatta

Secondo i primi accertamenti, la vittima, Pierina Zanatta, 83 anni, stava percorrendo viale Brigata Marche al volante della sua Citroën C1 quando sarebbe stata colta da un improvviso malore.

La vettura avrebbe iniziato a sbandare più volte fino a invadere la corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva la Maserati Levante guidata da Andrea Dal Corso.

L’impatto frontale è stato violentissimo e ha distrutto la parte anteriore di entrambe le automobili.

La morte della donna

I soccorritori hanno estratto l’83enne dalle lamiere e l’hanno trasferita in condizioni disperate all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta alcune ore dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Sulla salma potrebbe essere disposto l’esame autoptico per verificare se il malore ipotizzato dagli investigatori abbia effettivamente provocato la perdita di controllo del veicolo.

Le condizioni di Andrea Dal Corso

Anche Andrea Dal Corso è rimasto ferito nell’incidente.

L’imprenditore veneto, 39 anni, ha riportato lesioni a entrambe le braccia, tanto da essere costretto a portarle ingessate. In uno dei due arti potrebbe rendersi necessario anche un intervento chirurgico.

È stato lui stesso a raccontare sui social quanto accaduto:

“Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene.”

Il racconto di Teresa Langella

Anche la moglie Teresa Langella ha condiviso la paura vissuta in quei giorni.

L’ex tronista ha pubblicato la fotografia della Maserati completamente distrutta nella parte anteriore, spiegando che la coppia aveva deciso di allontanarsi temporaneamente dai social per elaborare quanto accaduto.

“Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo tempo per prenderci cura l’uno dell’altra”, ha scritto.

Le indagini

I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Silea, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco.

L’informativa è stata trasmessa alla Procura competente, che valuterà tutti gli elementi raccolti. Al momento Andrea Dal Corso non risulta iscritto nel registro degli indagati e gli investigatori stanno verificando se lo scontro sia stato determinato esclusivamente dal malore che avrebbe colpito l’anziana conducente.

La coppia, sposatasi nel 2024 dopo essersi conosciuta a Uomini e Donne, vive oggi in Veneto, dove si è consumata la tragedia.