‘La nostra vita si è fermata’: Andrea Dal Corso racconta il grave incidente, Teresa mostra l’auto distrutta

Paura per Andrea Dal Corso e Teresa Langella. a destra l'auto dopo l'incidente

La coppia nata a Uomini e Donne spiega il motivo dell’improvvisa assenza dai social

Per giorni il silenzio sui social aveva fatto preoccupare i fan. Ora arriva la spiegazione direttamente da Andrea Dal Corso e Teresa Langella, che hanno raccontato di aver vissuto uno dei momenti più difficili della loro vita dopo un grave incidente stradale.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato una fotografia dall’ospedale, mostrando entrambe le braccia immobilizzate, mentre Teresa ha condiviso l’immagine dell’auto pesantemente danneggiata dall’impatto.

“Ho passato momenti davvero difficili”

A rompere il silenzio è stato Andrea Dal Corso con un messaggio pubblicato su Instagram.

L’imprenditore ha raccontato di essere rimasto coinvolto, circa una settimana fa, in un violento incidente frontale.

“Ciao amici. Una settimana fa ho subito un grave incidente frontale in auto. Ho passato momenti davvero difficili per svariati motivi che vi racconterò. In questo momento ho entrambe le braccia ingessate e forse dovrò operarne una, ma sto bene.”

Parole che hanno immediatamente allarmato i suoi follower, anche perché per diversi giorni lui e Teresa erano completamente spariti dai social.

Teresa Langella: “La nostra vita si è fermata”

Poco dopo è intervenuta anche Teresa Langella, spiegando il motivo della loro improvvisa assenza.

L’ex tronista ha raccontato che il marito è rimasto coinvolto in un impatto frontale che, a suo dire, sarebbe stato inevitabile.

“La settimana scorsa la nostra vita si è fermata per qualche istante. Andre ha subito un grave incidente, un impatto frontale inevitabile. Abbiamo vissuto giorni di shock profondo e ci siamo presi questo silenzio per elaborare quanto accaduto e prenderci cura l’uno dell’altra.”

Nel post ha anche ringraziato le forze dell’ordine e tutte le persone che sono rimaste vicine alla coppia durante questi giorni particolarmente delicati.

Le immagini dell’auto dopo lo schianto

A colpire i fan sono state soprattutto le fotografie pubblicate da Teresa.

Nelle immagini si vede la parte anteriore dell’auto completamente devastata dall’urto, segno della violenza dell’impatto.

Al momento la coppia non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né ha spiegato dove sia avvenuto lo schianto, limitandosi a parlare di un frontale inevitabile.

Andrea, invece, ha confermato che potrebbe essere necessario un intervento chirurgico a una delle braccia, anche se le sue condizioni generali sono considerate buone.

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono tra le coppie più seguite nate nel programma di Maria De Filippi.

La loro storia è iniziata nel 2019 dopo un percorso tutt’altro che semplice. Durante la scelta nel dating show, infatti, Andrea aveva inizialmente detto “no” a Teresa. Successivamente i due decisero di darsi una seconda possibilità, costruendo una relazione sempre più solida.

Nel settembre 2024 sono diventati marito e moglie, coronando un amore seguito negli anni da migliaia di fan.

Adesso, superato lo spavento, la coppia ha fatto sapere che si prenderà ancora qualche giorno lontano dai social per ritrovare serenità, promettendo di raccontare in futuro maggiori dettagli su quanto accaduto.

La Stories condivisa da Andrea Dal Corso