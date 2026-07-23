Vercelli, bambina di 4 anni muore folgorata in casa dei nonni: la Procura sequestra parte dell’abitazione

La bimba è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito

La piccola sarebbe stata colpita da una scarica elettrica mentre cercava di accendere la luce

Una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Una bambina di 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all’interno della casa dei nonni a Motta de’ Conti, piccolo comune della provincia di Vercelli, al confine con l’Alessandrino. L’incidente risale a domenica, ma la vicenda è emersa soltanto nelle ultime ore, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire come sia stato possibile che una scarica elettrica si sia rivelata fatale per la piccola e hanno già disposto il sequestro di parte dell’abitazione.

La scarica elettrica mentre era con i nonni

Secondo la ricostruzione finora disponibile, la bambina si trovava a casa dei nonni insieme ai fratellini. I genitori non erano presenti al momento dell’incidente.

La piccola avrebbe cercato di accendere la luce di una stanza quando sarebbe stata improvvisamente attraversata da una violentissima scarica elettrica.

Le urla hanno immediatamente richiamato i familiari, che hanno allertato i soccorsi.

La corsa disperata in ospedale

Trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, la bambina è arrivata in condizioni già gravissime.

I medici hanno tentato a lungo di salvarle la vita, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Poco dopo è stato dichiarato il decesso.

L’autopsia e i primi riscontri

La Procura di Vercelli ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti medico-legali, sarebbe stata riscontrata una lesione da elettrocuzione a un dito della mano, un elemento ritenuto compatibile con una folgorazione.

L’esame dovrà comunque essere completato con ulteriori approfondimenti tecnici.

Sotto esame l’impianto elettrico

L’attenzione degli investigatori si concentra ora sull’impianto elettrico dell’abitazione.

Tra le ipotesi al vaglio vi è la possibile presenza di fili elettrici scoperti o di altre anomalie che potrebbero aver provocato la scarica mortale.

Per consentire tutti gli accertamenti necessari, la Procura ha disposto un nuovo sopralluogo tecnico e il sequestro di una parte della casa.

Saranno le verifiche degli specialisti a stabilire se l’impianto fosse a norma oppure se vi fossero guasti o situazioni di pericolo.

Una famiglia arrivata da pochi mesi

La bambina apparteneva a una famiglia di origine bosniaca, residente da pochi mesi nel piccolo centro del Vercellese.

Terminati gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, la salma verrà restituita ai familiari e sarà trasferita in Bosnia, dove verranno celebrati i funerali.

L’intera comunità di Motta de’ Conti è sotto shock per una tragedia che ha colpito una bambina di appena quattro anni.

Le indagini

La Questura di Alessandria, che sta operando su delega della Procura di Vercelli, continua a raccogliere testimonianze e ad analizzare ogni elemento utile.

L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare se vi siano eventuali responsabilità legate alle condizioni dell’impianto elettrico dell’abitazione.