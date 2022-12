Andrew Tate arrestato per tratta di essere umani: la svolta dopo il video contro Greta Thunberg e la pizza

L’attacco via Twitter a Greta Thunberg e i cartone di pizza hanno permesso alla polizia di individuare l‘influencer e kickboxer Andrew Tate. Il 36enne è stato arrestato con il fratello, Tristan Tate, nella sua lussuosa villa a Bucarest, in Romania, sottoposta ad una meticolosa perquisizione dalle forze dell’ordine.

Andrew Tate arrestato con il fratello e altre due persone nella sua lussuosa villa in Romania

In manette anche altre due persone. Per tutti il reato ipotizzato è stupro e traffico di esseri umani. La coppia sarebbe stata indagata per il presunto rapimento di due giovani donne nella loro villa nel comune di Voluntari. Al momento sei donne avrebbero presentato denuncia affermando di essere state sfruttate sessualmente dal gruppo criminale organizzato.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti riuscivano ad attirare le ragazze facendole credere di essere innamorati e di avere intenzioni serie con loro. I poliziotti affermano che i sospettati avrebbero usato “violenza fisica e coercizione mentale” e che le vittime sono state costrette a esibirsi in video pornografici per la diffusione sui social media.

L’accusa di presunto rapimento e la denuncia di sei donne

Solo poche settimane fa in un podcast, Tate aveva riferito di temere l’arresto nonostante avesse protestato per la sua innocenza. “Non mi ucciderei mai e poi mai. Credo davvero che verranno e cercheranno di uccidermi in un lasso di tempo abbastanza lungo. Hanno cercato di farmi stare zitto, e io non starò zitto”. Poi il video delle scorse ore in cui prendeva in giro Greta Thunberg pungolando l’attivista per il cambiamento climatico vantandosi delle “enormi emissioni” dei suoi veicoli. Ed ancora la battute relative ai contenitori delle pizze. “Per favore, portami la pizza e assicurati che queste scatole non vengano riciclate”.

Individuato dal contenitore delle pizze mostrato durante il video contro Greta Thumberg

Non è passato inosservato agli inquirenti il nome della catena alla quale Andrew Tate si era rivolto, Jerry’s Pizza. Immediatamente sono partite le verifiche incrociate con l’uomo che è stato bloccato. Il giorno dopo è scattata la perquisizione nella casa rumena del kickboxer. Greta Thunberg aveva anche replicato al 36enne invitandolo a “rifarsi una vita”.