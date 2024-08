Entra nel tabacchi a Fonte Nuova: ‘Ho ucciso mia moglie’, il corpo di Annarita Morelli in auto

Con il corpo senza vita della moglie in auto è entrato nel bar tabacchi a pochi passi dicendo: “Ho ucciso mia moglie, chiamate i carabinieri”. É successo martedì 6 agosto intorno alle 9:00, in via Palombarese, a Fonte Nuova.

Il 73enne Domenico Ossoli ha parcheggiato davanti al bar tabacchi con il corpo di Annarita Morelli in auto

A scoprire il corpo, ed a chiamare i soccorsi, lo stesso commerciante che, incredulo, è uscito in strada ritrovandosi davanti la scena terribile descritta dall’uomo. Annarita Morelli, 72 anni, giaceva nella Fiat Panda dell’uomo. Per lei non c’era ormai nulla da fare. Il marito, il 73enne Domenico Ossoli, all’arrivo dei carabinieri, ha consegnato la pistola con la quale ha ucciso la partner. Poi e si è fatto portare in caserma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana ei colleghi della compagnia di Monterotondo.

La coppia si stava separando, una donna: ‘Ho sentito lo sparo e visto un uomo col borsello’

Annarita Morelli viveva a Tor Lupara e si era recata a Fonte Nuova probabilmente per andare dal veterinario. “Ho sentito lo sparo e mi sono spaventata” – ha raccontato a Repubblica un’anziana che vive nei pressi del luogo dove si è consumato l’omicidio. “Ho visto quest’uomo con un borsello davanti al tabacchi”. La coppia si stava separando ma sembra non ci fossero stati litigi particolari da far presagire il drammatico epilogo. Sconvolti i tre figli della coppia.