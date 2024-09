Antonella Lopez muore a 19 anni in discoteca a Molfetta: la lite, gli spari, ferito danneggia pc in ospedale

La 19enne Antonella Lopez è morta dopo essere stata ferita con colpi di arma da fuoco durante una lite avvenuta alle 3:00 del mattino di domenica 22 settembre in un locale di Molfetta, nel nord Barese. Nella lite con esplosione di colpi di arma da fuoco alla discoteca Bahia sono rimaste ferite tre persone che sono ricoverate al Policlinico di Bari.

Notte di terrore in una discoteca di Molfetta, esplodono colpi d’arma da fuoco: muore Antonella Lopez

Le indagini, inizialmente avviate dalla Procura di Trani, sono ora affidate alla Dda di Bari per il presunto coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso del rione Japigia del capoluogo pugliese. Dopo essere rimasta ferita la giovane è stata rianimata dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma non c’è stato nulla da fare. Non si esclude che la 19enne e il fidanzato fossero l’obiettivo di una spedizione punitiva. La vittima era originaria del quartiere San Girolamo di Bari.

Nell’agguato è rimasto ferito anche il ventenne Eugenio Palermiti, appartenente alla famiglia dello storico boss del quartiere Japigia. In ospedale avrebbe inveito contro il personale sanitario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari scaricando la sua rabbia su uno dei pc dell’ambulatorio danneggiandolo.

Al Policlinico di Bari esplode la rabbia del 20enne Eugenio Palermiti: danneggiato un pc

Nell’ambito delle indagini sulla sparatoria a Molfettta i carabinieri di Molfetta hanno sottoposto a sequestro probatorio il Bahia Beach. ”Bisogna mettere fine a questo scempio. Questi giovani non si divertono, purtroppo devo dirlo. I giovani oggi non si divertono. Vogliono morire e fanno morire. Mancano più controlli ma non da parte dei titolari di queste situazioni ma i controlli in generale. Qui c’era la sicurezza, come sempre. Mai accaduto qualcosa del genere” – ha riferito Pasqua Spadavecchia, sorella del titolare. ”Stiamo malissimo sono venuta per trovare mio fratello e vedere come sta”

La sorella del titolare del Bahia Beach: ‘Mai accaduto niente del genere, stiamo malissimo’, locale sequestrato

Antonella Lopez era la nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato compiuto sul lungomare IX maggio di Bari, nel rione San Girolamo, il 29 settembre 2021. Il delitto fu compiuto – secondo l’accusa – da uomini che agirono per conto del clan mafioso Capriati di Bari vecchia e del clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia, in lotta con gli Strisciuglio che avevano il predominio al San Paolo e San Girolamo.