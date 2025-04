Shaila Gatta risponde a Daniele Dal Moro e svela la verità sulla rottura con Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Daniele Dal Moro

La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere anche dopo la fine del Grande Fratello. La loro rottura, avvenuta in diretta durante la finale del reality, ha diviso il pubblico tra chi sostiene l’ex velina e chi invece crede che ci siano retroscena non ancora chiariti. In particolare, nelle ultime ore, Daniele Dal Moro, ex concorrente del reality, ha deciso di pubblicare una conversazione privata con Shaila Gatta, con l’intento di dimostrare che la decisione di chiudere la relazione sia stata presa da lei senza influenze esterne.

Il confronto nella finale e l’addio in diretta

Durante la puntata finale del Grande Fratello, Shaila Gatta ha fatto il suo ingresso nella Casa per affrontare Lorenzo Spolverato, il modello milanese con cui ha avuto una relazione per oltre cinque mesi. Un confronto che si è rivelato tutt’altro che pacifico: Shaila ha accusato Lorenzo di averla trattata in modo aggressivo e brutale, di non averla tutelata e di aver reso il loro rapporto “tossico”. Parole forti che hanno spiazzato Lorenzo e tutto il fandom degli Shailenzo, lasciando molti interrogativi sulla reale dinamica della loro separazione.

La risposta di Daniele Dal Moro e la pubblicazione della chat

A distanza di qualche giorno dalla finale, il dibattito non si è placato, anzi si è infiammato ulteriormente. Daniele Dal Moro, ex gieffino e amico di Lorenzo, ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere Spolverato, accusando Shaila di aver agito sotto l’influenza di terzi. Per avvalorare la sua tesi, ha pubblicato su X (ex Twitter) una chat privata avuta con la stessa Shaila.

Nel messaggio mostrato da Dal Moro, Shaila scrive:

“Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore, compresa la mia famiglia. Questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come stanno, e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione.”

Questa dichiarazione ha avuto l’effetto di alimentare ulteriormente il dibattito sui social, con i fan che si sono divisi tra chi crede alla sua versione e chi continua a sostenere che ci sia qualcosa di non detto.

Shaila Gatta rompe il silenzio sui social

Dopo l’esplosione mediatica della vicenda, Shaila Gatta ha deciso di tornare sui social per chiarire la sua posizione e rispondere alle numerose accuse. Con un video pubblicato su Instagram, ha voluto mettere in chiaro alcuni punti, in particolare smentendo le voci secondo cui sarebbe stata manipolata:

“Mi vedete distaccata perché voglio rilassarmi un po’. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono accanto. Questo è quello che conta, si vive di realtà e non di idealizzazioni. Per tutto ciò che sto vedendo, ringrazio chi mi è vicino.”

Un messaggio che sembra rivolto a tutti coloro che hanno messo in dubbio la sua indipendenza nella scelta di chiudere con Lorenzo.

Il silenzio di Lorenzo Spolverato

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rottura con Shaila. L’ex gieffino si è limitato a condividere su Instagram alcune immagini del suo ritorno a casa, dove ha potuto riabbracciare il suo cane. Un post accompagnato dalla didascalia: “Bentornato Lollo, ci eri mancato”, che molti hanno interpretato come un segnale di voler voltare pagina senza alimentare ulteriori polemiche.

Una vicenda che divide

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere, con i fan che cercano di ricostruire i pezzi della loro storia e capire cosa sia successo realmente dietro le quinte. Le parole di Shaila e la pubblicazione della chat da parte di Daniele Dal Moro hanno solo aggiunto nuovi elementi al dibattito, ma resta ancora aperta la questione su come Lorenzo deciderà di rispondere a tutto questo.

Es que doña Shaila Gatta es icónica: sirvió humor, ironía, face card y seven eight. No me harán odiarla nunca.#zeudiners #miao pic.twitter.com/qxsDIKP930 — artivist (@17silver7) April 2, 2025