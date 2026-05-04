Serena Badia con Loris Bianchi

Serena Badia ricoverata in coma farmacologico, l’episodio a Riccione

Nuovo sviluppo che riporta l’attenzione sul caso di Pierina Paganelli: Serena Badia, moglie di Loris Bianchi e cognata di Manuela Bianchi, è ricoverata in coma farmacologico dopo un episodio avvenuto a Riccione. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe assunto una quantità rilevante di sostanze stupefacenti prima di entrare in un hotel impugnando un coltello.

La dinamica: ingresso nell’hotel e crollo improvviso

I fatti si sono verificati a Riccione. Serena Badia si sarebbe presentata nella hall di una struttura alberghiera in stato di forte agitazione, brandendo un coltello e generando momenti di tensione tra il personale e i presenti.

Poco dopo l’ingresso, la situazione è precipitata: la donna si è accasciata al suolo ed è stata soccorsa dal personale sanitario. Secondo le informazioni emerse, alla base del malore ci sarebbe l’assunzione di circa tre grammi di sostanza stupefacente. Trasportata in ospedale, è stata sottoposta a sedazione e si trova attualmente ricoverata.

Le ore precedenti: le dichiarazioni al marito

Un elemento rilevante riguarda quanto accaduto prima dell’episodio. Secondo la ricostruzione, Serena Badia avrebbe manifestato uno stato di agitazione già all’interno dell’abitazione, riferendo al marito di sentirsi pedinata e spiata.

Preoccupato per le sue condizioni, Loris Bianchi avrebbe contattato il 112. Nonostante questo, la donna sarebbe uscita di casa portando con sé un coltello. Per l’episodio è stata denunciata per porto abusivo di arma.

Il legame con il caso Pierina

Il nome di Serena Badia è emerso negli ultimi mesi nel contesto dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. La donna è infatti legata alla famiglia Bianchi, già al centro dell’attenzione mediatica per gli sviluppi investigativi.

La sua posizione non è direttamente collegata al delitto, ma la vicinanza ai protagonisti della vicenda ha contribuito a esporla mediaticamente.

Le dichiarazioni e il passaggio televisivo

Lo scorso aprile Serena Badia era comparsa in televisione in relazione ad alcune dichiarazioni riferite all’amica Valentina Pellissier. Quest’ultima, chiamata a testimoniare dalla difesa di Louis Dassilva, aveva riportato presunte confidenze legate all’indagine.

Tra gli elementi citati, anche riferimenti a dinamiche investigative ancora oggetto di verifica. Un passaggio che aveva contribuito a riportare il nome della donna all’interno del dibattito pubblico.

Una situazione già segnata da precedenti

Secondo quanto emerge, Serena Badia avrebbe già avuto in passato episodi analoghi, con precedenti ricoveri legati a condizioni simili. Un aspetto che contribuisce a delineare un quadro più complesso sul piano personale.

Un episodio che riaccende l’attenzione

L’episodio di Riccione non è direttamente collegato all’inchiesta sull’omicidio, ma riporta sotto i riflettori una figura già nota nel contesto del caso. Ancora una volta, la vicenda legata a Pierina Paganelli continua a generare sviluppi collaterali che mantengono alta l’attenzione. La continua esposizione mediatica e personale attorno al caso Pierina, che continua a generare sviluppi anche indiretti. Una situazione complessa, che resta sotto osservazione.