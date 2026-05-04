Forlì, schianto contro un platano: chi sono le due studentesse morte, sorella gravissima

Da sinistra Sirin Jaziri e il luogo dell'incidente

Sirin e Caterina avevano 27 e 23 anni: estratte dopo ore dalle lamiere, città sotto shock

Un drammatico incidente stradale a Forlì ha spezzato la vita di due giovani studentesse universitarie. Si chiamavano Sirin Jaziri, 27 anni, e Caterina Romualdi, 23 anni. Una terza ragazza, Angelica Romualdi, è ricoverata in condizioni gravissime. Un impatto devastante che ha sconvolto un’intera comunità.

La dinamica: testacoda e impatto violentissimo

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte lungo viale dell’Appennino, a Forlì.

Le tre giovani viaggiavano a bordo di una Renault Clio quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto ha perso il controllo.

Secondo le prime ricostruzioni:

il veicolo ha effettuato un testacoda

ha attraversato la carreggiata

si è schiantato lateralmente contro un grosso platano

L’impatto è avvenuto sul lato destro, distruggendo completamente l’abitacolo.

Un dettaglio che emerge con chiarezza: la violenza dello schianto è stata tale da spezzare quasi a metà la vettura.

I soccorsi: tre ore per estrarle dalle lamiere

L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono intervenuti:

sanitari del 118

vigili del fuoco

polizia e carabinieri

Le operazioni di soccorso sono state estremamente complesse. I vigili del fuoco hanno lavorato per quasi tre ore con cesoie e divaricatori per liberare le ragazze intrappolate.

Per Caterina Romualdi e Sirin Jaziri non c’era già più nulla da fare.

Angelica Romualdi è stata invece estratta viva e trasportata d’urgenza con l’elisoccorso al trauma center dell’ospedale Ospedale Maurizio Bufalini, dove lotta tra la vita e la morte.

I segni sull’asfalto e le prime ipotesi

Con la luce del giorno, la scena ha restituito tutta la drammaticità dell’incidente.

Sull’asfalto sono visibili i segni della perdita di controllo: le tracce degli pneumatici attraversano la linea di mezzeria, indicando una perdita di aderenza improvvisa.

Non risultano altri veicoli direttamente coinvolti nella dinamica principale, anche se due auto parcheggiate hanno riportato danni.

La polizia stradale sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Chi erano le vittime: due giovani vite spezzate

Sirin Jaziri, 27 anni, nata a Palermo e residente a Ravenna, e Caterina Romualdi, 23 anni di Forlì, erano entrambe studentesse universitarie. Una serata tra amiche si è trasformata in tragedia.

Una città sotto shock

Il risveglio a Forlì è stato segnato dal dolore.

Il punto dell’impatto, quel platano rimasto scheggiato, è diventato il simbolo di una tragedia che ha colpito nel profondo la comunità.

Non è il primo incidente su quel tratto di strada, ma questo presenta un elemento che colpisce più degli altri: tre giovani vite coinvolte, due spezzate e una appesa a un filo.

Non solo un incidente: cosa resta

Non è solo una cronaca.

È una storia che riporta al centro il tema della sicurezza stradale, ma soprattutto la fragilità di momenti quotidiani che possono cambiare in pochi secondi.

Una notte come tante, una strada conosciuta, poi il controllo che sfugge e l’impatto.

E oggi restano due nomi, due vite, e una città che prova a capire come sia potuto accadere.