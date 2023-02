Antonio Tiberi, 4000 euro al ciclista per aver ucciso il gatto del Ministro a San Marino: ‘Via da qui’

Ha sparato ad un indifeso micino e l’ha ucciso per provare la carabina ad aria compressa che aveva acquistato da poco. La deprecabile vicenda risale allo scorso 21 giugno con protagonista un talento del ciclismo italiano, il 21enne frusinate Antonio Tiberi, che ha spostato la sua residenza a San Marino per il regime fiscale agevolato.

Antonio Tiberi ha ucciso il gatto del Ministro Federico Pedini Amati mentre provava la carabina

Il gatto era di proprietà del ministro del turismo di San Marino, Federico Pedini Amati (in passato anche ex Capitano Reggente della Repubblica del Titano), che ha ritrovato il suo amato felino privo di vita. Una segnalazione ha permesso di risalire a Tiberi che ha ammesso le sue responsabilità ed è stato condannato, dopo l’inchiesta penale della Gendarmeria, a pagare 4000 euro di sanzione e la confisca della carabina (modello Hatsan BT65 SB Elite). Lo scorso novembre, durante la deposizione in tribunale, ha riferito che voleva provare la capacità di tiro dell’arma ed il suo obiettivo inizialmente era un cartello della segnaletica stradale.

Ammetto anche di avere (altrettanto stupidamente e incoscientemente) provato a colpire un gatto e con mia sorpresa l’ho effettivamente colpito. Non avevo nessuna intenzione di uccidere l’animale, anzi ero convinto che l’arma non fosse letale”. Se il fatto fosse accaduto sul territorio italiano il 21enne avrebbe rischiato una pena decisamente più severa (reclusione da 4 mesi a 2 anni). Indignato il ministro del turismo di San Marino.

‘Ero convinto che l’arma non fosse letale’, il Ministro: ‘Non può cavarsela con 4000 euro’

“Non si può ammazzare un animale domestico e cavarsela con 4000 euro di multa. Quel gatto era con noi da una vita e non faceva del male a nessuno” – ha riferito Federico Pedini al Corriere della Sera. “Ho apprezzato che abbia ammesso il fatto ma non abbiamo bisogno di dare la residenza a queste persone“.

Antonio Tiberi, della Trek Segafredo, in questi giorni è impegnato nell’Uae Tour. Il ciclista originario di Frosinone è professionista dal 2021 e da juniores ha vinto il bronzo agli Europei juniores 2018 ed è stato campione del mondo a cronometro di ciclismo nel 2019.