Enkaz, il gatto estratto dalle macerie in Turchia commuove il mondo: adottato dal soccorritore

Dolore e rabbia ma anche tante storie commoventi e di speranza tra le rovine del terremoto in Turchia e Siria. Il gatto Enkaz è riuscito miracolosamente a salvarsi dall’immane disastro. Un angelo umano ha sentito i suoi lamenti tra le macerie che l’ha individuato ed è riuscito ad estrarlo vivo a Nurdagi, nella provincia di Gaziantep, nella Turchia orientale.

Da quel momento il micino non ne ha voluto sapere di staccarsi da Ali Cakas, ciclista della nazionale della mezzaluna, che si è coraggiosamente unito ai soccorritori in questi drammatici giorni per la Turchia. Subito dopo essere stato tirato fuori dai resti dell’edificio il gatto si è messo sulle spalle dell’uomo e non si è più staccato da lui iniziando a fargli le fusa. L’uomo non ci ha pensato due volte ed ha deciso di portarlo a casa con sé e l’ha adottato dopo aver chiesto informazioni se fosse di proprietà di qualcuno.

Foto e video di Enkaz con il suo nuovo padrone sono diventati virali grazie ai tweet dell’influencer ucraino Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli affari interni del paese dilaniato dalla guerra, e sono stati condivisi da diversi utenti. In tanti hanno ringraziato Ali Cakas per il gesto di altruismo. “Sembra aver trovato speranza e luce calda in te dopo tante notti fredde” – il commento di uno dei follower che seguono il ciclista della Nazionale turca su Instagram.

La storia del gatto bianco e nero salvato dalle rovine a Nurdagi ha commosso il popolo turco che già si è affezionato a Enkaz, il gatto che dopo essere stato tirato fuori dalle macerie ha iniziato a fare le fuse al vigile del fuoco volontario. Ali, che correva per la squadra nazionale turca di mountain bike, ha creato un account Instagram enkaz.tr che ora ha più di 11.000 follower. Nel frattempo il bilancio ufficiale del terremoto e delle sue scosse di assestamento in Turchia e Siria ha superato le 46.000 vittime.

I posted yesterday about a cat saved from the rubble in Turkey who refused to leave his rescuer's side.



The rescuer's name is Ali Cakas and he adopted the cat, naming him Enkaz – "rubble" in Turkish.



May they have a happy life together!



📷- jcacs_1/ Instagram pic.twitter.com/ztgbZbAHyT