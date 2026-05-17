Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Filma l’impennata della moto in mezzo alla strada, poi la tragedia: attrice muore travolta davanti alla figlia

DiRedazione

Pubblicato: 17 Mag, 2026 - ore: 21:54 #incidente, #Mosca
Ksenia DobromilovaKsenia Dobromilova

Il video choc arriva da Mosca: Ksenia Dobromilova stava riprendendo le acrobazie di un amico motociclista quando è stata investita in pieno

Doveva essere un video spettacolare da pubblicare sui social. Si è trasformato invece in una tragedia ripresa dalle telecamere.

Ksenia Dobromilova, attrice e modella russa di 34 anni, è morta dopo essere stata travolta da una moto mentre stava filmando alcune acrobazie in strada nel centro di Mosca. Le immagini dell’incidente, diventate virali online, mostrano gli ultimi drammatici secondi prima dell’impatto.

L’impennata, la perdita di controllo e lo schianto

L’incidente è avvenuto la sera del 5 maggio in via Bolshaya Dorogomilovskaya, nella capitale russa.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il motociclista Maxim Zaviryukha, 34 anni, stava eseguendo un’impennata quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

Nel filmato si vede la moto piombare verso Ksenia, che in quel momento era accovacciata sull’asfalto per riprendere la scena da vicino. L’impatto è violentissimo: la moto si disintegra e il conducente viene sbalzato oltre il manubrio.

L’attrice viene travolta in pieno e sbalzata a terra davanti a decine di persone, tra cui anche la sua giovane figlia.

La morte in ambulanza

I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvarla.

Ksenia Dobromilova aveva riportato un gravissimo trauma cranico e numerose fratture multiple. È morta poco dopo in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Il motociclista, invece, ha riportato ferite lievi tra contusioni e una distorsione alla caviglia. Secondo i media russi avrebbe rifiutato il ricovero.

“Era un incidente”: motociclista ai domiciliari

Dopo la tragedia, Maxim Zaviryukha è stato fermato dalla polizia russa ed è ora agli arresti domiciliari.

L’uomo è accusato di violazione del codice della strada con conseguente omicidio colposo e rischia fino a cinque anni di carcere.

Agli investigatori avrebbe dichiarato che si è trattato di un tragico incidente e che lui e Ksenia erano amici. Avrebbe inoltre promesso sostegno economico alla famiglia della vittima.

Chi era Ksenia Dobromilova

Ksenia era molto conosciuta negli ambienti artistici e motociclistici russi.

Aveva lavorato al Moscow Moon Theatre e al Theatre of Musical, ma il grande pubblico la conosceva soprattutto per la partecipazione al videoclip “War Girl” del duo rap HammAli & Navai.

Appassionata di moto e fotografia, documentava spesso eventi legati alle due ruote sui suoi profili social. Proprio poche ore prima della tragedia aveva scritto su Instagram che avrebbe trascorso la giornata a filmare stunt motociclistici.

Nel 2023 era già sopravvissuta a un grave incidente in moto in cui aveva riportato la frattura di un braccio.

Ora gli investigatori stanno cercando di chiarire velocità, condizioni della strada e dinamica esatta dello schianto.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Bambina di 5 anni ricoverata per dengue dopo il viaggio in Brasile: scatta la disinfestazione d’urgenza a Parma

Mag 17, 2026 Redazione
Attualità

Rimane incastrato nella scala mobile e muore, il video choc mostra cosa fanno i passanti dopo la caduta

Mag 17, 2026 Redazione
Attualità

Schianto sulla Statale 106, muore a 17 anni: il dolore di un’intera comunità per Bruno Morabito

Mag 17, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Filma l’impennata della moto in mezzo alla strada, poi la tragedia: attrice muore travolta davanti alla figlia

Attualità

Bambina di 5 anni ricoverata per dengue dopo il viaggio in Brasile: scatta la disinfestazione d’urgenza a Parma

Sport

Jannik infinito: vince Roma e completa il Golden Masters, abbraccio con Mattarella e doppietta azzurra al Foro Italico

Attualità

Rimane incastrato nella scala mobile e muore, il video choc mostra cosa fanno i passanti dopo la caduta

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.