Filma l’impennata della moto in mezzo alla strada, poi la tragedia: attrice muore travolta davanti alla figlia

Ksenia Dobromilova

Il video choc arriva da Mosca: Ksenia Dobromilova stava riprendendo le acrobazie di un amico motociclista quando è stata investita in pieno

Doveva essere un video spettacolare da pubblicare sui social. Si è trasformato invece in una tragedia ripresa dalle telecamere.

Ksenia Dobromilova, attrice e modella russa di 34 anni, è morta dopo essere stata travolta da una moto mentre stava filmando alcune acrobazie in strada nel centro di Mosca. Le immagini dell’incidente, diventate virali online, mostrano gli ultimi drammatici secondi prima dell’impatto.

L’impennata, la perdita di controllo e lo schianto

L’incidente è avvenuto la sera del 5 maggio in via Bolshaya Dorogomilovskaya, nella capitale russa.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il motociclista Maxim Zaviryukha, 34 anni, stava eseguendo un’impennata quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

Nel filmato si vede la moto piombare verso Ksenia, che in quel momento era accovacciata sull’asfalto per riprendere la scena da vicino. L’impatto è violentissimo: la moto si disintegra e il conducente viene sbalzato oltre il manubrio.

L’attrice viene travolta in pieno e sbalzata a terra davanti a decine di persone, tra cui anche la sua giovane figlia.

La morte in ambulanza

I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvarla.

Ksenia Dobromilova aveva riportato un gravissimo trauma cranico e numerose fratture multiple. È morta poco dopo in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

Il motociclista, invece, ha riportato ferite lievi tra contusioni e una distorsione alla caviglia. Secondo i media russi avrebbe rifiutato il ricovero.

“Era un incidente”: motociclista ai domiciliari

Dopo la tragedia, Maxim Zaviryukha è stato fermato dalla polizia russa ed è ora agli arresti domiciliari.

L’uomo è accusato di violazione del codice della strada con conseguente omicidio colposo e rischia fino a cinque anni di carcere.

Agli investigatori avrebbe dichiarato che si è trattato di un tragico incidente e che lui e Ksenia erano amici. Avrebbe inoltre promesso sostegno economico alla famiglia della vittima.

Chi era Ksenia Dobromilova

Ksenia era molto conosciuta negli ambienti artistici e motociclistici russi.

Aveva lavorato al Moscow Moon Theatre e al Theatre of Musical, ma il grande pubblico la conosceva soprattutto per la partecipazione al videoclip “War Girl” del duo rap HammAli & Navai.

Appassionata di moto e fotografia, documentava spesso eventi legati alle due ruote sui suoi profili social. Proprio poche ore prima della tragedia aveva scritto su Instagram che avrebbe trascorso la giornata a filmare stunt motociclistici.

Nel 2023 era già sopravvissuta a un grave incidente in moto in cui aveva riportato la frattura di un braccio.

Ora gli investigatori stanno cercando di chiarire velocità, condizioni della strada e dinamica esatta dello schianto.