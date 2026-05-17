Jannik infinito: vince Roma e completa il Golden Masters, abbraccio con Mattarella e doppietta azzurra al Foro Italico

Sinner premiato a Roma da Mattarella e Panatta

Jannik re del Foro Italico: battuto Ruud in finale, storico trionfo anche per Bolelli e Vavassori nel doppio

Jannik Sinner si prende Roma, la storia e un posto accanto ai più grandi di sempre.

Il numero uno del mondo ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 battendo in finale Casper Ruud con un doppio 6-4, riportando il titolo maschile al Foro Italico cinquant’anni dopo l’ultima impresa firmata Adriano Panatta nel 1976.

Un trionfo carico di emozione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e proprio a Panatta, seduto in tribuna per assistere a quella che ormai è già una pagina storica dello sport italiano.

Il record che lo fa entrare nella leggenda

Con il successo di Roma, Sinner completa il Career Golden Masters a soli 24 anni, diventando il più giovane tennista di sempre a vincere tutti i nove Masters 1000.

Prima di lui c’era riuscito soltanto Novak Djokovic, ma a 31 anni.

Per l’altoatesino è anche il sesto Masters 1000 consecutivo vinto e il decimo totale in carriera, numeri impressionanti che lo avvicinano ai mostri sacri del tennis mondiale.

La vittoria contro Ruud allunga inoltre la sua striscia positiva nei Masters 1000 a 34 successi consecutivi e quella stagionale a 29 vittorie. Sinner eguaglia anche Nadal vincendo consecutivamente i tre Master 1000 su terra rossa.

L’emozione con Mattarella e Panatta

Dopo l’ultimo punto il Centrale del Foro Italico è esploso.

Sinner ha ricevuto il trofeo direttamente dalle mani del presidente Sergio Mattarella prima dell’abbraccio con Adriano Panatta, l’ultimo italiano ad aver vinto il torneo.

E durante la premiazione il numero uno del mondo non ha nascosto l’emozione.

“È un grande onore essere qui con Mattarella e sono sempre emozionato quando c’è lui”, ha detto sorridendo.

Poi la battuta che ha fatto ridere il pubblico:

“Non posso dire di aver visto Panatta vincere qui… forse nemmeno i miei genitori stavano insieme”.

Parole accolte dagli applausi del Centrale.

Panatta: “Mi fa davvero piacere vedere un italiano vincere qui”

Anche Adriano Panatta ha celebrato il trionfo dell’azzurro.

“Vedere Jannik vincere al Centrale ha qualcosa di speciale”, ha dichiarato.

L’ex campione romano ha sottolineato la maturità e la personalità mostrate da Sinner nei momenti decisivi della finale contro Ruud.

“Il pubblico romano aspettava un momento così”.

Ruud applaude Sinner

Grande sportività anche da parte di Casper Ruud, che durante la premiazione ha reso omaggio al campione italiano.

“Quello che sta facendo Jannik è difficile da descrivere”, ha detto il norvegese.

Poi i complimenti anche alla Federazione italiana:

“Il tennis italiano sta facendo un lavoro incredibile”.

Bolelli e Vavassori spezzano il tabù nel doppio, prima coppia a trionfare a Roma

La domenica perfetta del tennis italiano è stata completata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

La coppia azzurra ha conquistato il torneo di doppio battendo Granollers e Zeballos e diventando la prima coppia italiana della storia a vincere il titolo maschile agli Internazionali d’Italia.

Un successo che conferma il momento straordinario del tennis azzurro.

“Era il nostro sogno vincere qui”, ha ammesso Bolelli.

Mentre Vavassori ha parlato di un’emozione “impossibile da descrivere”.