Schianto sulla Statale 106, muore a 17 anni: il dolore di un’intera comunità per Bruno Morabito

Bruno Morabito è deceduto in un tragico incidente nella Locride

Il ragazzo viaggiava in moto con un coetaneo: l’impatto vicino alla caserma dei carabinieri, gravissimo l’amico

Ancora una tragedia sulla Statale 106, una delle arterie più pericolose del Sud Italia. Stavolta a perdere la vita è stato Bruno Morabito, ragazzo di appena 17 anni originario di Ferruzzano, morto nella serata di sabato dopo un violentissimo incidente avvenuto nei pressi di Bianco, nella Locride.

Il giovane si trovava in sella a una moto insieme a un amico coetaneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’automobile lungo il tratto della statale in località Pardesca.

L’impatto e la corsa disperata dei soccorsi

Lo schianto è avvenuto a circa 500 metri dalla Compagnia dei Carabinieri di Bianco.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti diverse ambulanze del 118 insieme alle forze dell’ordine, ma per Bruno non c’è stato nulla da fare.

Le ferite riportate nell’impatto sarebbero state troppo gravi e il 17enne sarebbe morto praticamente sul colpo.

L’altro ragazzo che viaggiava con lui è stato invece trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le sue condizioni vengono definite molto serie.

La Statale 106 ancora teatro di sangue

L’ennesimo incidente mortale riaccende inevitabilmente le polemiche sulla sicurezza della Statale 106, strada tristemente nota per il numero impressionante di schianti e vittime registrati negli anni.

Nelle prossime ore saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Intanto il dolore si è rapidamente diffuso tra Bianco, Ferruzzano e tutta la Locride, dove Bruno era molto conosciuto.

Il messaggio che ha colpito i social

Decine i messaggi di cordoglio comparsi nelle ultime ore sui social.

Tra quelli che stanno facendo più discutere e commuovere c’è il post pubblicato dalla pagina “Insieme per la Calabria”, che ha parlato di “un giovane angelo salito in cielo”.

Parole durissime, accompagnate dal ricordo di un ragazzo strappato troppo presto alla sua famiglia e ai suoi amici.

Ferruzzano sotto shock

Anche il Comune di Ferruzzano ha voluto esprimere pubblicamente il proprio dolore con una nota diffusa sui canali istituzionali.

“Una tragedia che lascia sgomenta tutta la cittadinanza”.

L’amministrazione comunale si è stretta attorno ai genitori del ragazzo, Giuseppe e Carmela, al fratello Leo e a tutti coloro che gli volevano bene.

Nelle prossime ore il sindaco potrebbe anche proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali.

Un gesto che racconta meglio di ogni parola quanto questa tragedia abbia colpito nel profondo l’intera comunità.