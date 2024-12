Australia e Nuova Zelanda sono già nel 2025, conto alla rovescia di Robbie Williams a Sydney

Auckland, in Nuova Zelanda, è stata la prima grande città del mondo a dare il benvenuto al 2025, con migliaia di persone che hanno fatto il conto alla rovescia per il nuovo anno e hanno applaudito i colorati fuochi d’artificio lanciati dalla struttura più alta della Nuova Zelanda, la Sky Tower, oltre a uno spettacolo di luci nel centro città.

Migliaia di persone si sono riversate nel centro della città o hanno scalato l’anello di picchi vulcanici della città per osservare dall’alto i fuochi d’artificio e uno spettacolo di luci in onore delle tribù indigene di Auckland. Il 2024 è un anno che è stato segnato nel Paese dalle proteste sui diritti dei Maori.

Subito dopo è toccato all’Australia dare il benvenuto al 2025. Oltre un milione di persone hanno ammirato lo spettacolo pirotecnico sul Sydney Harbour Bridge per dare il benvenuto al nuovo anno, dopo il conto alla rovescia scandito dalla pop star britannica Robbie Williams.

Con cieli sereni e una temperatura mite di 22°, i famosi festeggiamenti sono entrati nel vivo, quando le lancette dell’orologio hanno scoccato la mezzanotte nei due stati più popolosi dell’Australia, il Nuovo Galles del Sud e il Victoria.

