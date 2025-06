Travolse e uccise una turista con la ruspa a Cervia: arrestato Lerry Gnoli, i retroscena choc

Elisa Spadavecchia e Lerry Gnoli

Cervia, tragedia in spiaggia: arrestato Lerry Gnoli

È stato arrestato e condotto nel carcere di Ravenna Lerry Gnoli, 54 anni, indagato per omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’uomo è responsabile dell’incidente avvenuto il 24 maggio scorso, quando con una ruspa cingolata ha investito e ucciso la 66enne vicentina Elisa Spadavecchia sulla battigia di Pinarella di Cervia.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito nella giornata di sabato 28 giugno dai Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima congiuntamente alla Guardia Costiera locale, su disposizione del gip Janos Barlotti, come richiesto dalla procura di Ravenna.

I fatti: un sabato tragico sulla spiaggia

L’incidente è avvenuto alle 10:30 del mattino di sabato 24 maggio, in un orario in cui la spiaggia era già frequentata da bagnanti. Gnoli, secondo la ricostruzione degli inquirenti, era alla guida di una ruspa cingolata non targata, priva di segnalatori acustici e visivi, di sua proprietà, per spianare le dune di sabbia in un tratto di arenile non autorizzato.

Durante la manovra, procedendo in retromarcia a velocità sostenuta, avrebbe oltrepassato l’area contrattualmente assegnata e raggiunto la zona antistante uno stabilimento balneare. Lì, effettuando una manovra improvvisa di inversione verso il mare, ha travolto la bagnante presente in battigia, uccidendola sul colpo.

Positivo alla cocaina, con patente revocata

Le indagini della Procura hanno evidenziato profili particolarmente gravi: Lerry Gnoli è risultato positivo alla cocaina, con una presenza nel sangue di 27 nanogrammi per millilitro e del metabolita benzoilecgonina. Al momento non è stato ancora stabilito se l’assunzione della sostanza sia avvenuta prima o nei giorni antecedenti l’incidente.

Non solo: l’uomo aveva la patente revocata dal 2023 a seguito di una precedente condanna per omicidio stradale, anch’essa correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Nonostante ciò, era in possesso di un’abilitazione per la conduzione di mezzi movimento terra.

Nessuna autorizzazione per i lavori in spiaggia

A rendere ancor più grave la posizione dell’indagato, è emerso che i lavori di movimentazione sabbia non erano stati autorizzati dal Comune di Cervia, specialmente in un fine settimana con presenza di turisti. Le indagini si stanno estendendo anche sulla regolarità della concessione affidata a Consar dalla Cooperativa Bagnini, per cui Gnoli operava.

L’arresto è stato chiesto dalla pm Lucrezia Ciriello sulla base degli accertamenti dei Carabinieri e della Guardia Costiera. L’uomo si trova ora detenuto nel carcere di Ravenna, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice.

La vittima: Elisa Spadavecchia, in vacanza da Vicenza

Elisa Spadavecchia, 66 anni, era arrivata sulla riviera romagnola da Vicenza per trascorrere alcuni giorni al mare. La sua presenza sulla battigia quella mattina era del tutto ordinaria. Nessun segnale, nessun avviso, nessuna delimitazione: la ruspa l’ha colpita all’improvviso, senza darle scampo.