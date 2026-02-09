Notizie Audaci

Avigliana, bambino di 11 anni investito in via Moncenisio: condizioni critiche al Regina Margherita

Pubblicato: 9 Feb, 2026 - ore: 23:20 #Avigliana, #bambino, #incidente
L’incidente: un bambino investito nella prima serata di Avigliana

Lunedì 9 febbraio 2026, una tranquilla serata di inizio settimana si trasforma in tragedia a Drubiaglio, frazione di Avigliana (Torino). Intorno alle 20, in via Moncenisio 122, un ragazzino di 11 anni viene investito da un’auto mentre attraversa la strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato sbalzato sull’asfalto, riportando traumi immediati e gravi. L’automobilista, sconvolto dall’accaduto, si è fermato immediatamente a soccorrerlo e ha allertato il 118.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, che hanno trasportato il giovane all’ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso.

Le condizioni del bambino e l’intervento dei medici

Il piccolo è arrivato in ospedale con trauma cranico grave, tanto che i medici si sono riservati la prognosi e lo hanno trasferito immediatamente in sala operatoria. Le sue condizioni sono definite critiche.

Secondo il personale sanitario, l’azione rapida dell’elisoccorso è stata determinante per ridurre il rischio di complicazioni. Nonostante le cure tempestive, la comunità di Avigliana resta in apprensione per l’esito dell’intervento.

I rilievi e le indagini: cosa sappiamo sulla dinamica

I carabinieri della stazione di Avigliana e del nucleo radiomobile di Rivoli hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che il bambino stesse attraversando la strada in prossimità dell’incrocio con via dei Salici.

La via Moncenisio, ex statale 24, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. Diversi residenti sono scesi in strada, testimoniando il momento di grande apprensione e il dramma che ha colpito la frazione di Drubiaglio.

Il ruolo dei soccorsi e dell’elisoccorso

L’intervento combinato di ambulanza e elisoccorso ha permesso un trasporto rapido e sicuro verso il Regina Margherita, centro di riferimento pediatrico della città. L’uso dell’elicottero dimostra la gravità della situazione e l’urgenza di un trasporto immediato in ospedale specializzato.

Gli operatori del 118 hanno prestato manovre di primo soccorso sul luogo dell’incidente, stabilizzando il ragazzino prima del trasferimento in codice rosso.

La comunità di Avigliana sotto shock: solidarietà e preoccupazione

La notizia dell’incidente ha sconvolto i residenti di Drubiaglio e di tutta Avigliana. Testimoni oculari hanno raccontato di scene di grande tensione, con familiari e passanti che hanno assistito ai soccorsi e alla corsa dell’elisoccorso verso Torino.

L’episodio riapre il tema della sicurezza stradale nelle aree urbane e periferiche, soprattutto per i più giovani. Genitori, cittadini e autorità locali attendono ora i risultati delle indagini per capire le cause precise e prevenire futuri incidenti.

Il caso è in aggiornamento continuo, e la comunità torinese resta in apprensione per le condizioni del bambino, sperando in un recupero completo. I carabinieri proseguono le verifiche e il traffico sulla via Moncenisio rimane parzialmente interrotto in attesa del completamento dei rilievi.

