Sanremo 2026, Bonolis difende Pucci: ‘Ha fatto bene’, l’ironia di Fiorello

Pubblicato: 9 Feb, 2026 - ore: 18:17 #Andrea Pucci, #Fiorello, #Paolo Bonolis, #Sanremo 2026
Perché Bonolis sostiene il ritiro di Pucci da Sanremo 2026?

Paolo Bonolis non ha dubbi: Andrea Pucci è un “bravissimo comico” e se ha deciso di ritirarsi dalla co-conduzione del Festival dopo attacchi e minacce online, ha fatto più che bene.

“Andrea, lo conosco, è un bravissimo comico e mi dispiace che abbia subito polemiche e minacce come dice. Ma se ha rinunciato penso abbia fatto più che bene”.

Il conduttore di Avanti Un Altro ha sottolineato anche il ruolo dei social nella società contemporanea: strumenti potenti ma deformanti, capaci di comprimere la libertà di espressione e influenzare realtà e opinioni.

“I social sono un nuovo vettore di parola, di informazione e di pensiero che ormai condizionano la realtà circostante. Sono la distorsione di questa epoca, sono qualcosa che comprime la potenzialità di espressione. Ed è un peccato”.

Secondo Bonolis, il Festival avrebbe bisogno di un “binario narrativo” più originale, capace di raccontare storie e non solo gare canore, ma oggi la Rai può affidarsi al peso mediatico di Sanremo senza rischiare innovazioni narrative.

Come ha reagito Fiorello al forfait di Pucci?

Diverso, e naturalmente più ironico, l’approccio di Fiorello. Nel suo show quotidiano su Rai Radio2, lo showman ha commentato il ritiro di Pucci con la tipica leggerezza da La Pennicanza:

“Finalmente la polemica a Sanremo! Carlo Conti gongola: si parla del Festival su tutti i giornali… Pucci non avrebbe mai avuto tutta questa risonanza!”.

Lo showman ha scherzato sulle differenze tra i conduttori e sulle strategie mediatiche del Festival: Conti “fa i Festival a sottrazione”, mentre certe polemiche arrivano come fulmini a ciel sereno ad Amadeus. Fiorello ha definito Pucci una sorta di boyscout rispetto a personaggi più “esplosivi” dell’Ariston, ironizzando su sostituzioni e telefonate istituzionali immaginarie, senza mai entrare nel merito di giudicare la scelta di ritirarsi.

Che precedenti storici ci sono di ritiri e polemiche a Sanremo?

Il ritiro di Pucci non è isolato. La storia dell’Ariston è punteggiata da casi clamorosi:

  • 2010: Morgan escluso per dichiarazioni personali sull’uso di cocaina.
  • 2009-2013: Povia, Celentano, Crozza e altre esibizioni interrotte tra polemiche e minacce di querele.
  • 2011: Benigni e il comitato BoBe, tra uova e ortaggi minacciati.
  • 2013-2019: Partecipazioni contestate, da Filiberto a Achille Lauro e Claudio Baglioni.

Il filo rosso? Sanremo è specchio delle tensioni sociali, politiche e mediatiche del Paese, un’arena in cui il palco può diventare campo di battaglia più della gara stessa.

Qual è il ruolo dei social nelle decisioni dei protagonisti?

L’episodio di Pucci mostra quanto oggi i social siano determinanti: un ritiro o una parola fuori posto possono generare polemiche virali in poche ore. Bonolis sottolinea come la televisione tradizionale debba confrontarsi con questo nuovo medium, che condiziona reazioni e percezioni, mentre Fiorello sfrutta l’ironia per raccontare il paradosso di un Festival che vive di scandali tanto quanto di canzoni.

Cosa cambia per Sanremo 2026 dopo il ritiro di Pucci?

Il comico avrebbe dovuto accompagnare Carlo Conti e Laura Pausini per una serata. Ora la Rai deve gestire la sostituzione e il dibattito mediatico, mentre il pubblico social continua a discutere. Nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Nino Frassica. “Uno che in tv si vede poco” – ha ironizzato Fiorello. L’eco del ritiro dimostra quanto ogni scelta artistica a Sanremo sia immediatamente politica, sociale e mediatica.

Bonolis e Fiorello, con approcci diversi, illuminano il caso: uno con difesa e serietà, l’altro con ironia tagliente. Entrambi contribuiscono a raccontare la complessità di un Festival dove il palco non è mai solo un palco, ma sempre un campo di battaglia culturale.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

