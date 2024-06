Avverte dolori alla pancia dopo il bagno a mare: 28enne partorisce in una cabina a Pozzuoli

Al nono mese di gravidanza era scesa in spiaggia di prima mattina per bagnarsi in acqua e respirare un po’ di aria di mare convinta che il parto non fosse imminente. Una 28enne ha partorito in spiaggia a Pozzuoli, in provincia di Napoli, con l’aiuto di alcuni bagnanti.

La 28enne ha messo alla luce Rebecca mentre era in spiaggia a Pozzuoli: l’intero lido si è mobilitata per lei

Un lieto fine dopo momenti di apprensione su un lido di via di Miliscola quando la donna ha iniziato ad accusare dolori alla pancia. Non c’è voluto molto per capire che stava per mettere alla luce la figlia. Dopo la rottura delle acque la giovane è stata condotta in una cabina del lido dove è stata aiutata a far nascere Rebecca, il nome scelto dai genitori. Quando sono arrivati gli operatori del 118, allertati intorno alle 7:30, hanno trovato madre e figlia ancora legate dal cordone ombelicale.

Dopo la comprensibile paura iniziale, la 28enne ha potuto gioire dopo l’insolito parto in spiaggia. Successivamente è stata trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Quando sarà più grande Rebecca potrà raccontare che il primo giorno di mare della sua vita è coinciso con il giorno in cui è venuta al mondo.