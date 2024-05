Avverte un malore mentre è a Berlino per l’Erasmus: Lara Ponticiello muore a 23 anni

Era a Berlino per il progetto Erasmus per approfondire i suoi studi dopo aver conseguito la laurea in lingue e letterature straniere nel 2022 all’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Lara Ponticiello stroncata da una meningite fulminante a Berlino, era a Berlino per l’Erasmus

La 23enne Lara Ponticiello si è sentita male venerdì 24 maggio e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente con i medici che hanno comunicato il decesso domenica 26 maggio. Secondo una prima ricostruzione ad ucciderla sarebbe stata una meningite fulminante. Inizialmente la situazione sembrava sotto controllo con il malessere che non sembrava particolarmente preoccupante e, dopo aver preso un medicinale, sembrava sentirsi meglio. Poi Lara ha perso i sensi ed è stata trasportata immediatamente in ospedale.

Qui la situazione è precipitata del tutto con la studentessa che è stata dichiarata in coma irreversibile. I genitori sono partiti immediatamente per Berlino e sono riuscite a vedere la figlia prima che gli fosse comunicato il decesso.

I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi

Mamma Roberta e papà Simone hanno autorizzato l’espianto degli organi. Un gesto d’amore e d’altruismo che permetterà di salvare diverse vite umane. Sotto choc i fratelli gemelli, Gaia e Loris. Lara Ponticiello viveva a Gonzaga, in provincia di Mantova, dopo aver vissuto da bambina a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Si era diplomata al Liceo Linguistico dell’Istituto Manzoni di Suzzara. Poi la laurea con specializzazione in russo e tedesco e il progetto Erasmus che l’aveva portata a Berlino per perfezionare la conoscenza delle lingue studiate.