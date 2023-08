San Gregorio, malore improvviso: muore 23enne durante l’inaugurazione di Baccanalia

La prima di cinque serate di festa si è trasformata in tragedia con l’evento che è stato sospeso. Una ragazza di 23 anni ha perso la vita nel giorno dell’inaugurazione di “Baccanalia“, l’evento enogastronomico che si tiene ogni anno a San Gregorio Magno (Salerno) e che richiama visitatori da tutta la regione.

La studentessa di Ricigliano stava lavorando come cameriera in una delle cantine: evento sospeso

La giovane, originaria di Ricigliano, in provincia di Salerno, stava lavorando come cameriera in una delle tipiche cantine del paese quando è stata stroncata da un malore fulminante. Nonostante i tentativi di soccorso per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il decesso, a quanto si apprende, è sopraggiunto per cause naturali.

I proprietari delle cantine e gli organizzatori dell’evento di San Gregorio Magno hanno annullato la prima serata in segno di lutto e vicinanza alla famiglia della studentessa 23enne. La manifestazione Baccanalia si concluderà domenica 20 agosto.