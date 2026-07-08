Auto esce di strada e si ribalta sulla A1, Maria muore a 8 anni: feriti mamma e papà

Tragico incidente sull'A1, muore bimba di 8 anni

La vittima è Marie Loraine Mendoza, residente con la famiglia a Corcagnano

Una bambina di appena 8 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 7 luglio lungo l’autostrada A1, nel territorio di Parma. La vittima si chiamava Marie Loraine Mendoza e viaggiava insieme ai genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata ribaltandosi più volte.

Per la piccola non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I genitori sono invece rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma.

L’incidente sull’A1 vicino a Parma

Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 14.30, al chilometro 106 dell’Autostrada del Sole, in carreggiata sud verso Bologna, nei pressi della località Roncopascolo, a pochi chilometri dal casello di Parma Centro.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Stradale, la vettura sulla quale viaggiava la famiglia sarebbe uscita di strada senza il coinvolgimento di altri veicoli, terminando la propria corsa fuori dalla sede autostradale dopo essersi ribaltata più volte.

Saranno i rilievi effettuati dagli agenti a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.

Chi era la piccola vittima

La bambina si chiamava Marie Loraine Mendoza e viveva con i genitori a Corcagnano, alle porte di Parma.

La famiglia, di origine filippina, risiedeva nel Parmense da diversi anni.

L’impatto è stato devastante. La piccola è rimasta incastrata nell’abitacolo e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Feriti i genitori, il padre è in condizioni più serie

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti dalle lamiere dell’utilitaria e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

La madre, 51 anni, ha riportato ferite giudicate di media gravità ed è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore di Parma.

Più serie le condizioni del padre, 53 anni, ricoverato nell’area dedicata ai codici rossi del pronto soccorso. Secondo quanto emerso, il suo quadro clinico è considerato grave ma stabile.

Per velocizzare i soccorsi era stato mobilitato anche l’elisoccorso, che tuttavia non ha effettuato il trasporto dei feriti.

Indagini sulla dinamica e traffico in tilt

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Tra gli elementi da chiarire ci sono le cause che hanno portato l’auto a perdere improvvisamente il controllo e a uscire dalla carreggiata.

Nel frattempo il grave incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Lungo l’A1 si sono formati fino a otto chilometri di coda tra Fidenza e Parma in direzione Bologna, con rallentamenti che hanno interessato anche la via Emilia.

Solo dopo diverse ore la circolazione è tornata gradualmente alla normalità, mentre sul luogo della tragedia proseguivano i rilievi della Polizia Stradale per accertare l’esatta sequenza dei fatti.

L’ennesima tragedia sulle strade italiane lascia una famiglia distrutta e una comunità sotto shock per la morte della piccola Marie Loraine Mendoza, una bambina di soli otto anni che non è sopravvissuta al violento ribaltamento dell’auto su cui viaggiava insieme ai genitori.